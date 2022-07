La serie televisiva turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) ambientata nella provincia della Cukurova negli anni Settanta, e che ha preso il posto di Brave and Beautiful, continua ad appassionare il pubblico italiano. Nella puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 25 luglio 2022 verrà rilasciata una notizia che causerà un grande shock alla protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). In particolare quest’ultima verrà a sapere che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sia deceduto in carcere, in quanto rimasto vittima di un incendio.

Alla fanciulla quindi non rimarrà altra scelta, oltre a quella di lasciarsi il passato alle spalle. Il ragazzo non sarà deceduto sul serio, nonostante ciò Demir festeggerà per la dipartita del suo rivale.

Anticipazioni Terra amara, del 25 luglio: Yilmaz e Veli si scontrano fisicamente in carcere

Gli spoiler del diciassettesimo episodio della soap opera, in programmazione su Canale 5 lunedì 25 luglio, raccontano che Yilmaz, dopo essere stato riportato da Gaffur (Bülent Polat) alla stazione di polizia ed essere finito nuovamente in prigione, non sarà per niente contento di incontrare una vecchia conoscenza. Il detenuto si vedrà costretto a condividere la sua cella con il perfido Veli (Mustafa Açılan), il fratellastro di Zuleyha.

Non tarderà ad arrivare uno scontro fisico tra Akkaya e Veli, nell’istante in cui quest’ultimo lo provocherà dicendogli che la sua sorellastra ormai è sposata con Demir. Il litigio tra i due finirà per trasformarsi in una rissa. Nello specifico il grande trambusto che si verrà a creare coinvolgerà anche gli altri reclusi, dopodiché a complicare la situazione nel giro di qualche minuto ci penserà un incendio.

Zuleyha sconvolta dalla notizia della morte di Yilmaz, Demir pronto a festeggiare la sua vittoria

Dopo il tentativo delle forze dell’ordine di mettere in salvo i detenuti, verrà annunciato il decesso di quattro di loro. Il giorno seguente la notizia della dipartita verrà data in radio e tra i nomi dei defunti verrà fatto anche quello di Yilmaz.

Zuleyha non potrà che rimanere sconvolta, al punto che perdere i sensi.

Mentre Demir, al contrario della moglie organizzerà una cena per festeggiare la sua vittoria, non passerà inosservato l’evidente fastidio della madre Hunkar (Vahide Perçin). La donna, infatti, ma tollera che suo figlio non l'accompagni più agli eventi come era solito fare prima di convolare a nozze.