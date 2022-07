Durante le prossime puntate di Terra Amara verranno fuori diverse verità. Non solo tutta Adana verrà a conoscenza del vero rapporto che in passato c'è stato tra Yilmaz e Züleyha, ma quest'ultima rivelerà al marito che Adnan non è suo figlio, ma l'uomo reagirà in una maniera bizzarra e alquanto inaspettata.

Züleyha gelosa di Müjgan

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha sarà sempre più gelosa della relazione tra Yilmaz e Müjgan, soprattutto quando scoprirà che l'ex fidanzato ha salvato eroicamente la vita alla dottoressa. Infatti quest'ultima ha rischiato di morire dopo che qualcuno l'ha minacciata puntandole una pistola addosso e solo l'intervento di Yilmaz le ha salvato la pelle.

Züleyha soffrirà ancora di più quando scoprirà che l'ex fidanzato ha chiesto a Müjgan di sposarlo. Ovviamente la sofferenza della ragazza non passerà inno servata agli occhi di Demir. Züleyha non ne potrà più e alla fine dirà al marito che Yilmaz è l'unico uomo che possiede il suo cuore e che lui, invece, non potrà mai avere il suo amore. Demir non la prenderà per niente bene e caccerà via Züleyha dalla villa, ma non le permetterà di prendere il piccolo Adnan.

Züleyha confessa a Demir la verità sulla paternità del piccolo Adnan

Züleyha non sopporterà che Demir le prenda il bambino e non glielo faccia vede, così si farà coraggio e dirà al marito che Adnan non è suo figlio. La sua reazione, però, sarà abbastanza bizzarra, infatti l'uomo per un attimo rimarrà attonito, poi le dirà che pur di fargli del male e sottolineargli il fatto che ama Yilmaz, ha il coraggio di dirgli che Adnan non è suo figlio.

Lui non crederà mai a ciò che gli sta dicendo, ma se fosse veramente così dalla vergogna "scaverebbe una tomba" per ogni persona coinvolta, senza pietà, e poi ne scaverebbe una per se stesso.

Tutta Adana scopre la verità su Yilmaz e Züleyha

Intanto la famiglia Yaman dovrà affrontare un altro scandalo, infatti tutti gli abitanti di Adana verranno a sapere che Züleyha e Yilmaz prima erano fidanzati.

Visto che ormai tutti sapranno la verità, la ragazza deciderà di chiedere a Hünkar la possibilità di lasciare la villa. La suocera, però non vorrà sentire ragioni.

Hünkar, per cercare di porre rimedio, vorrà raccontare a un giornalista che Züleyha ha lasciato Yilmaz in quanto innamorata di Demir, ma la ragazza non sarà d'accordo.

Allora alla suocera non resterà altra scelta: la minaccerà e le dirà che se non esegue i suoi ordini, le porterà via il piccolo Adnan.

Mentre Züleyha cercherà di "contrattare" la sua libertà, Yilmaz non se la passerà per niente bene, infatti verrà arrestato per aver ferito un uomo con un colpo d'arma da fuoco e verrà condotto per l'ennesima volta in prigione.