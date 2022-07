Continua la messa in onda italiana della serie televisiva di origini turche Terra amara.

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 27 luglio 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) vedrà "tutto nero" quando saprà che il suo rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo essere stato considerato una vittima di un incendio scoppiato in prigione, è in procinto di tornare in libertà.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 27 luglio: l’anziano detenuto Fekeli salva la vita a Yilmaz

Nel corso del 19° episodio della soap opera (il cui titolo originale turco è Bir Zamanlar Çukurova) in programmazione su Canale 5 mercoledì 27 luglio come di consueto a partire dalle ore 15:45 circa, Demir metterà in atto il proprio piano per sbarazzarsi una volta per tutte del nemico Yilmaz, dopo aver stretto un accordo con Sait (Alp Özgür Yaşin).

In particolare dagli spoiler si evince che un uomo ingaggiato da Yaman tenterà di eliminare Akkaya mentre si trova in carcere: però salvare la vita a Yilmaz ci penserà l’anziano detenuto Fekeli (Kerem Alışık), con il suo provvidenziale intervento.

Mentre tra Akkaya e Fekeli si instaurerà un rapporto tra padre e figlio, intanto Sermin (Sibel Taşçıoğlu) continuerà a non mollare la presa, visto che farà riavere al cugino un orologio che apparteneva a suo padre, in cambio dei soldi utili per poter mantenere la figlia Betul (İlayda Çevik), che si troverà in Francia a studiare.

Sermin è convinta che suo cugino sia condizionato da Zuleyha, Demir apprende che Yilmaz sarà scagionato

A sorpresa Demir non la prenderà per niente bene di fronte all’ennesima richiesta economica da parte della cugina, al punto da arrivare a dirle che l’unica soluzione per ripagare i debiti sarà quella di vendergli la villa in cui vive.

Convinta che suo cugino si stia comportando diversamente nei suoi confronti poiché condizionato dalla moglie, Sermin si servirà della complicità della governante Saniye (Selin Yeninci), dato che si accorderanno entrambe per togliersi dai piedi Zuleyha.

Nel contempo Demir andrà su tutte le furie, appena verrà a conoscenza del fatto che Yilmaz a breve sarà scagionato grazie alla nuova legge sull’amnistia e dopo aver trascorso diversi mesi in carcere per l’omicidio di Naci. A questo punto Yaman non perderà tempo per agire e - senza pensarci due volte - si recherà a Istanbul in fretta con l’obiettivo di impedire al proprio nemico di ricongiungersi con l’amata Zuleyha.