Imperdibili novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 18 e il 19 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Zuleyha Altun deciderà di fuggire dalla tenuta di Hunkar Yaman, appreso che il suo amato Yilmaz Akkaya è stato condannato a morte per l'omicidio di Naci.

Terra Amara, anticipazioni lunedì 18 luglio: le lettere di Yilmaz intercettate da Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno l'occasione di vedere lunedì 18 luglio dalle ore 15:45 sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena.

Nei particolari, Hunkar darà una ricompensa a Veli in quanto teme che possa tornare a ricattarla. Poi, la matrona offrirà una somma di denaro a Gaffur in modo che possa acquistare i terreni sul mercato. Per tale ragione, il capomastro organizzerà un party, nonostante avesse il divieto d'informare sua moglie Saniye.

Zuleyha e Demir, invece, torneranno dalla loro luna di miele. I due appariranno molto indaffarati nei loro impegni. A tal proposito, la protagonista correrà subito da Gulten per sapere dove sono state riposte le lettere di Yilmaz. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che le missive del carcerato sono intercettate sia del direttore della prigione che da Hunkar. Si scoprirà, infatti, che le lettere di Akkaya vengono date alle fiamme prima di poter finire nelle mani di Zuleyha.

Le domestiche, intanto, non crederanno che Altun sia in attesa di un figlio da Demir. Proprio quest'ultimo capirà che sua moglie non è felice, tanto da domandarglielo più volte.

Puntata martedì 19 luglio: Zuleyha decide di fuggire dalla tenuta

Nella puntata di Terra Amara trasmessa martedì 19 luglio in prima visione tv, Gulten scoprirà che Yilmaz è stato condannato a morte.

Per questo motivo, la ragazza correrà ad informare Zuleyha. Neanche a dirlo, la protagonista si sentirà tradita da Hunkar e Demir, visto che le avevano promesso di aiutare il suo amato ad avere uno sconto di pena. Altun, a questo punto, deciderà di fuggire dalla tenuta per raggiungere Akkaya ad Istanbul. A tal proposito, Sabahattin aiuterà la ragazza a lasciare la villa nel cuore della notte.

Akkaya accoltellato al ventre

Nel frattempo, Hunkar cercherà di fare di tutto pur di affrettare l'esecuzione capitale di Yilmaz. Peccato, che il detenuto voglia ricorrere in appello. In seguito, Akkaya organizzerà un possibile piano di evasione grazie all'amico Suleyman. Alla fine, quest'ultimo darà una coltellata al ventre all'amato di Zuleyha. Che si tratti di uno stratagemma del protagonista per evadere dal carcere?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.