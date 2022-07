Tante novità avverranno durante i nuovi appuntamenti turchi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della Serie TV rivelano che Yilmaz Akkaya sarà tra la vita e la morte dopo essere stato torturato da Demir, il figlio di Hunkar Yaman.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha dà alla luce un bambino

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi appuntamenti trasmessi a breve in televisione annunciano che la vita di Yilmaz sarà appesa ad un filo.

Tutto inizierà quando Demir farà credere a Zuleyha che il suo rivale è morto durante un incendio avvenuto in carcere.

La protagonista, a questo punto, si rassegnerà ad aver perso per sempre Akkaya, tanto da iniziare a comportarsi come la signora Yaman. Ma la presa di posizione di Altun non andrà a genio a Sermin e Saniye, le quali si alleeranno per cercare di ucciderla. In pratica, metteranno un serpente velenoso sotto il suo letto con la speranza che possa morderla.

Tuttavia, il piano di Sermin e Saniye non andrà per il verso giusto. Zuleyha volerà dalle scale, cercando di scappare dal serpente. La ragazza entrerà in travaglio per colpa della caduta. Hunkar, a questo punto, assisterà la nuora per tutta la durata del parto. Alla fine, Altun darà alla luce un bambino in perfetta salute.

Yilmaz raggiunto da un colpo di pistola sparato da Demir

Durante i nuovi appuntamenti di Terra Amara, Yilmaz cercherà di raggiungere la sua amata nei momenti conclusivi del parto. Purtroppo il ragazzo verrà fermato da Demir e da Gaffur. A tal proposito, il capomastro lo porterà in un campo deserto al termine di una violenta colluttazione.

Non contento, il marito di Saniye legherà Akkaya ad un fuoristrada per trascinarlo a terra per diversi minuti su ordine del figlio di Hunkar.

Ma Yilmaz non si piegherà all'ordine del giovane Yaman, in quanto consapevole che è diventato il marito di Zuleyha con l'inganno. Cengaver, a questo punto, chiederà all'amico di sospendere le torture.

Alla fine, Akkaya approfitterà del momento di distrazione per liberarsi e scappare lungo il canale, dove sarà raggiunto da un colpo di pistola sparato da Demir.

Akkaya in gravi condizioni per le torture subite dal figlio di Hunkar

Fortunatamente Gulten salverà Yilmaz da morte certa. La ragazza, infatti, sarà la prima a prestargli soccorso per poi portarlo da una guaritrice. Purtroppo le ferite risulteranno più gravi del previsto, tanto che la situazione apparirà disperata. Gulten, a questo punto, chiederà aiuto al dottor Sabahattin. Neanche a dirlo, l'uomo accetterà di aiutare Akkaya in quanto a conoscenza che il figlio partorito da Zuleyha è in realtà suo. Alla fine, il marito di Sermin si riserverà la prognosi del paziente a causa delle ferite e delle torture subite dal figlio di Hunkar.