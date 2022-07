Prosegue su Canale 5 la messa in onda della soap opera di origini turche Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova).

La protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) nell’episodio che verrà trasmesso il 20 luglio 2022 finirà per scatenare l’ira del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). In particolare tra i due coniugi ci sarà una lite accesa che avrà un epilogo drammatico: il ricco uomo picchierà la consorte dandole un ceffone, dopo averle detto di dimenticarsi per sempre di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anticipazioni Terra amara, del 20/07: Yilmaz viene portato in ospedale, Demir apprende della fuga della moglie

Gli spoiler della quattordicesima puntata delle serie televisiva, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 20 luglio a partire dalle ore 15:45 circa, raccontano che Yilmaz dopo essersi fatto accoltellare al basso ventre (su sua richiesta) dal detenuto e amico Suleyman per evadere dal carcere verrà portato in ospedale: in tale circostanza il protagonista sarà deciso a fuggire, ma per portare a termine il suo rischioso piano avrà poco tempo a disposizione, poiché - dopo essersi ripreso in fretta - dovrà tornare in prigione.

Nel contempo Demir sarà furioso, appena sua madre Hunkar (Vahide Perçin) lo metterà al corrente della fuga della moglie Zuleyha.

Zuleyha schiaffeggiata dal marito dopo aver cercato di vedere Yilmaz

A questo punto Yaman, dopo aver chiesto alla madre di aiutarlo a scoprire chi ha aiutato la sua sposa a scappare dalla loro tenuta, si recherà a Istanbul.

Zuleyha invece, dopo essere salita sul treno notturno per merito della complicità del dottor Sabahattin (Turgay Aydın), arriverà finalmente nel carcere in cui si trova Yilmaz con la speranza di riuscire a incontrarlo: per sua sfortuna la fanciulla però troverà il perfido marito ad attenderla.

Demir è a conoscenza del vero rapporto tra sua moglie e Yilmaz, così scatenerà la propria ira contro la donna prendendola a schiaffi, dopodiché la riporterà a casa. In attesa del volo, Zuleyha farà una richiesta al consorte (che intanto continuerà a ignorare di non essere il padre della creatura che porta in grembo): la fanciulla supplicherà di farle vedere suo fratello, ricevendo però un netto rifiuto. Infine il potente uomo si infurierà ancor di più prima di tornare a Çukurova, quando si accorgerà che sua moglie ha smesso di indossare la fede nuziale.