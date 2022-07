Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia si fanno sempre più avvincenti: nelle prossime puntate, infatti, gli intrighi creati ad hoc dalla famiglia Yaman cercheranno di tenere sempre più distanti Zuleyha e Yilmaz. La giovane sarta, ricattata da Hunkar, ormai sarà la sposa di Demir, ma ignorerà che quest'ultimo è a conoscenza del fatto che lei e Yilmaz non sono fratello e sorella ma innamorati. Per questo il giovane Yaman cercherà di fare il modo che il suo "rivale" resti in carcere e arriverà addirittura a dare l'ordine ai suoi uomini di ucciderlo.

Zuleyha convinta che Yilmaz sia morto

Seguendo la storyline di Terra amara, dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia trapela che rientrata dal viaggio di nozze, Zuleyha verrà tenuta lontana dal suo innamorato ignorando che il suo sposo sa la verità sulla loro relazione. Dopo essere evaso dal carcere, dal canto suo, Yilmaz verrà arrestato per la seconda volta su macchinazione di Hunkar e Gaffur. A questo punto Demir farà di tutto per assicurarsi che l'uomo resti dietro le sbarre.

Nel frattempo, in carcere scoppierà un incendio e Yilmaz verrà dato erroneamente per morto: Zuleyha si rassegnerà ad aver perso l'uomo che ama. L'inganno, creato da Demir, verrà svelato solo ad Hunkar, ma Yaman dovrà fare i conti con un nuovo imprevisto.

Verrà concessa l'amnistia a tutti i detenuti e tra questi anche Yilmaz, la cui pena di morte nel frattempo è cambiata in ergastolo. Temendo che una volta fuori dal carcere Yilmaz si facci di nuovo vivo, Demir ne ordinerà l'uccisione.

Fekeli salverà la vita a Yilmaz

Poco prima di essere accoltellato da uno degli uomini di Demir, Yilamz verrà salvato da un altro carcerato con il quale in precedenza aveva avuto diversi scontri.

Si tratta di Ali Rahmet Fekeli, con il quale il protagonista di Terra amara riuscirà a instaurare un profondo legame da questo momento in poi e che si rivelerà un complice fondamentale per Yilmaz. Nel frattempo Demir non sembrerà disposto ad arrendersi, anzi tutto il contrario. Prima, Yaman chiederà al direttore del carcere di trattenerlo e poi andrà lui stesso a Istanbul per assicurarsi che il suo nemico non possa più avvicinarsi alla tenuta e di conseguenza a sua moglie Zuleyha.

Mentre attenderà la sua scarcerazione sperando che Demir non gli metta per l'ennesima volta i bastoni fra le ruote, Yilmaz si confiderà con il suo nuovo amico Fekeli e gli racconterà di aver intenzione di tornare ad Adana alla tenuta degli Yaman per rivedere la sua amata. Fekeli però resterà sbalordito non appena verrà nominato Demir. Per scoprire il motivo della reazione del detenuto non resterà che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.