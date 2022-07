Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima, dal 18 al 23 luglio su Canale 5, ci saranno alcune novità. In particolare, Shauna dirà a Zoe di essere stata con Carter per coprire Quinn. Quest'ultima chiederà all'amica il perché l'abbia coperta e lei dirà che Quinn deve fare di tutto per salvare il suo matrimonio con Eric. Intanto, Liam organizzerà una cena romantica con Hope che nel mentre perdonerà del tutto l'uomo. Alla fine i due faranno l'amore e in quel momento Spencer avrà i sensi di colpa per quanto accaduto con Vinny.

Shauna dirà a Zoe di essere stata con Carter

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Zoe rimarrà scioccata quando Shauna confesserà di essere la nuova donna nella vita di Carter.

Intanto l’avvocato e Quinn cercheranno di capire in che modo potranno portare avanti la loro relazione. Nel mentre, Paris confiderà a Zende di essere preoccupata per Zoe, dopo quanto successo la sera precedente.

Poco dopo Shauna continuerà a coprire Quinn e confermerà di essere andata a letto con l'avvocato.

Nel frattempo, Eric dirà a Brooke e Ridge che vorrebbe dare fiducia a Quinn e il figlio incoraggerà suo padre a salvare il suo matrimonio.

Quinn e Carter si sentiranno in colpa

Poco dopo Zoe ancora non riuscirà a credere che Shauna sia andata a letto con Carter e poi dirà a Quinn che per un momento ha anche pensato che fosse lei l'amante dell'avvocato.

Allo stesso tempo, la moglie di Eric e Carter si sentiranno in colpa , soprattutto quando Zoe dirà a Quinn che se fosse stata lei l'amante dell'avvocato non l'avrebbe mai perdonata.

Successivamente, Shauna e Quinn avranno modo di parlare da sole e quest'ultima chiederà alla sua amica come mai l'abbia coperta. Fulton allora spiegherà che lei merita di essere felice con Eric e quindi dovrà fare di tutto per salvare il suo matrimonio.

Poco dopo, Zoe chiederà a Carter come abbia potuto andare a letto con Fulton. L'avvocato si giustificherà dicendo che entrambi hanno commesso gravi errori. Poi subito dopo Carter chiederà a Zoe un'altra possibilità.

Liam organizzerà una serata romantica per Hope

Liam organizzerà una serata romantica per Hope. Nel mentre, Bill continuerà a ricordare a Spencer di non farne parola con nessuno di quanto successo a Vinny.

Successivamente, Brooke dirà a Ridge che Hope vorrà completamente perdonare Liam.

Invece Wyatt sarà convinto che suo padre gli stia nascondendo qualcosa e proverà a dissuaderlo a parlare con lui, ma ciò farà infuriare l'uomo. Wyatt allora si scuserà per averlo fatto arrabbiare, ma gli confesserà di essere preoccupato per lui. Bill si giustificherà con suo figlio affermando di essere turbato per lui e Katie, ma Wyatt non crederà a questa storia.

Infine, Hope e Liam fanno l’amore, cosa che riaccenderà in Liam tutto il senso di colpa e il rimpianto per quanto accaduto con Vinny.