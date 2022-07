Terra amara torna con un nuovo ed appassionante episodio nel pomeriggio del 21 luglio. Yilmaz riuscirà ad evadere scappando da una finestra dell'ospedale. L'uomo raggiungerà la tenuta dei Yaman e minaccerà con un coltello la signora Hunkar. Lo farà per farsi dire dove si trovi Zuleyha.

Yilmaz riesce ad evadere nella puntata del 21 luglio

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative al nuovo episodio di Terra amara, i telespettatori vedranno che Yilmaz, in ospedale dopo il ferimento all'addome, cercherà un modo per fuggire. Non avrà molto tempo per decidere il da farsi, visto che presto verrà dimesso.

La ferita infatti, sarà meno grave del previsto e i sanitari saranno pronti a rimandarlo in carcere. Pertanto, Akkaya, con la scusa di andare in bagno, riuscirà ad evadere da una finestra. Demir verrà informato immediatamente della fuga dell'uomo e si precipiterà dal comandante della polizia, esortandolo a trovare il fuggitivo e a ricondurlo in carcere. Nel frattempo, alla tenuta arriverà un mobile giradischi. Sarà un regalo di Demir alla moglie Zuleyha.

Yilmaz va alla tenuta e punta un coltello alla gola di Hunkar: spoiler Terra amara

Giovedì 21 luglio, i fan di Terra amara, assisteranno quindi all'evasione di Yilmaz Akkaya. Come prevedibile, l'uomo si dirigerà immediatamente alla tenuta per rivedere Zuleyha.

Quando vedrà la signora Hunkar da sola nelle scuderie, la minaccerà con un coltello per farsi dire dove si trova Zuleyha. La donna gli mentirà e gli dirà che la ragazza, ha lasciato la tenuta. Saranno momenti di alta tensione che avranno un epilogo sfavorevole per il povero Yilmaz. Intanto, Zuleyha rischierà di essere avvelenata da Sermin.

Quest'ultima infatti, invidiosa della moglie di Demir, le vorrà dare un preparato di erbe per farla abortire. Il suo piano fallirà, visto che il preparato verrà assunto per errore dal marito Sabahattin, il quale comincerà a stare male.

Terra amara, trame successive: Gaffur salva Hunkar, Yilmaz torna in carcere

Dopo aver visto Sabahattin stare male, Sermin gli confesserà quale era il suo intento.

Il medico a, questo punto, deciderà di raccontare tutto a Demir. Dando uno sguardo alla trama successiva di Terra amara, si viene a sapere che per Yilmaz le cose si metteranno male. Nonostante abbia minacciato Hunkar per farsi dire dove si trova Zuleyha, non riuscirà comunque a rivederla. Sarà Gaffur a salvare Hunkar dalle grinfie di Yilmaz, colpendo l'uomo alle spalle. La fuga di Akkaya quindi, terminerà in malo modo e verrà riconsegnato alla polizia. Purtroppo per lui, si riapriranno di nuovo le porte del carcere. Per altri dettagli sul destino di Akkaya, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.