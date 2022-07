Nelle nuove puntate di Mare Fuori 3 potrebbe esserci la morte di un altro personaggio? È questo l'ultimo retroscena che arriva dal set della fiction in onda su Rai 2, di cui attualmente si stanno girando i nuovi episodi.

Un altro dei volti di spicco di questa serie televisiva, che ha saputo conquistare giovani e giovanissimi, potrebbe uscire definitivamente di scena e intanto si pensa non solo alla terza stagione, ma anche alla quarta, già confermata dalla Rai.

Retroscena nuove puntate Mare Fuori 3: la possibile morte di un personaggio

Nel dettaglio l'appuntamento con le nuove puntate di Mare Fuori 3 è in programma nel corso della stagione televisiva Rai 2022/2023.

La fiction sarà trasmessa come sempre in prime time sulla seconda rete della tv di Stato.

In queste settimane gli attori protagonisti, del cast della terza stagione, sono impegnati sul set per girare i nuovi episodi e secondo i retroscena che trapelano in rete, potrebbe esserci l'addio di un personaggio.

Alcuni fan che hanno avuto modo di trovarsi sul set della fiction e hanno girato un video in cui appare un carro funebre.

La morte di un personaggio potrebbe essere uno dei colpi di scena di Mare Fuori 3 e in tal caso non sarebbe la prima volta che si assisterebbe a una scena simile.

Un carro funebre sul set di Mare Fuori 3: retroscena nuove puntate

Nel corso delle prime due stagioni, infatti, c'è stata già la morte di Ciro e quella di Nina.

Ma chi potrebbe uscire di scena questa volta? Le ipotesi dei fan non mancano e tra i nomi in "pole position" spicca quello del Comandante Massimo, interpretato da Carmine Recano.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Mare Fuori 3 in prima visione assoluta su Rai 2, la fiction continua a ottenere grandi risultati sulle piattaforme streaming.

Solo su RaiPlay ha totalizzato una media di 55 milioni di visualizzazioni e in queste ultime settimane le puntate delle prime due stagioni sono approdate anche su Netflix.

Grande successo streaming per Mare Fuori: confermata già anche la quarta stagione

La fiction continua a essere all'interno della top 5 delle serie televisive più seguite del momento sulla piattaforma streaming, confermando il grande appeal sul pubblico di giovani e giovanissimi.

Complice il grande successo registrato in tv e in streaming, la Rai ha messo già in cantiere anche la quarta stagione di Mare Fuori.

Gli sceneggiatori della serie, infatti, hanno confermato di essere già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le trame, gli intrighi e i colpi di scena che animeranno la prossima stagione della fiction, prevista probabilmente tra il 2024/2025.