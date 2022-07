La soap opera di origini turche intitolata Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), sta proseguendo la sua messa in onda su Canale 5 in queste calde giornate estive dal lunedì al venerdì dalle ore 15:45 circa. Le anticipazioni delle prossime puntate in programmazione, dicono che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo aver rischiato di morire per mano di Demir Yaman (Murat Ünalmış) metterà in atto la sua terribile vendetta: il protagonista principale tenterà di bruciare vivo il suo nemico.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz messo in salvo da Gulten, Yaman fa incendiare le case dei sottoposti

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Demir sarà su tutte le furie per non essere riuscito a far rimanere Yilmaz in prigione. In particolare tutto avrà inizio nell’istante in cui quest’ultimo, dopo essere stato scagionato per aver ottenuto la grazia, si recherà in fretta dall’amata Zuleyha (Hilal Altınbilek): a impedire all’ex detenuto di mettere piede nella sua tenuta ci penserà Demir, dato che dopo averlo ferito con dei colpi di arma da fuoco alla schiena lo farà cadere nelle acque di un fiume.

Per fortuna Yilmaz sfuggirà alla morte grazie alla domestica Gulten (Selin Genc), che dopo averlo fatto curare dal medico Sabahattin (Turgay Aydin) lo farà rifugiare nelle case dei dipendenti di Yaman: purtroppo la fanciulla parlerà dell’accaduto al fratello Gaffur (Bulent Polat), che non perderà tempo per avvertire il suo padrone.

A questo punto Demir farà incendiare le case dei suoi sottoposti, quando gli stessi si rifiuteranno di consegnargli Yilmaz, che intanto Zuleyha continuerà a considerare morto.

Demir sfugge alla morte, Fekeli ha dei conti in sospeso con i Yaman

Dopo essersi ripreso grazie all’ex detenuto Fekeli (Kerem Alisik), il protagonista dello sceneggiato inizierà a domandarsi per quale motivo la sua dolce metà sia convolata a nozze con Demir durante la sua detenzione: ovviamente Yilmaz non sarà ancora a conoscenza di essere il vero padre del piccolo Adnan.

Nel corso di una sera l’ex detenuto si recherà nella tenuta degli Yaman, e dopo aver visto una scena romantica tra Zuleyha e il marito toglierà la benzina dalla sua automobile con l’obiettivo di farla pagare a colui che gli ha sottratto con l'inganno la donna che ama.

Il giorno seguente Yilmaz, dopo aver dato un colpo alla nuca al rivale lo legherà e lo rinchiuderà in un capanno abbandonato, in cui appiccherà un incendio: Yaman, però, si salverà grazie a un coltello che Yilmaz ha lasciato di proposito vicino a lui. Anche Fekeli, presto, si preparerà ad affrontare Demir poiché ha dei conti in sospeso con la sua famiglia.