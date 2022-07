Colpo di scena nella nuove puntate di Beautiful in onda in questi giorni in America. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai siti Usa, pare che Li sia viva e che Sheila stia per essere catturata. Ebbene sì, Spencer inizierà a insospettirsi riguardo lo strano incidente della madre adottiva di Finn e, come suo solito, si metterà a fare delle ricerche.

Ma le sorprese non sono finite qui. Bill e Katie si sono lasciati e il magnate di moda è single. Se trovasse Li, magari ferita o comunque bisognosa d'aiuto, non si esclude che tra i due possa nascere una storia d'amore.

Inoltre Li è l'unica testimone che ora può incastrare Sheila, in fuga dalla polizia e certa di avere la situazione in pugno. Per lei arriverà il tempo di pagare tutte le sue malefatte?

Li è viva? Le anticipazioni di Beautiful

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Sheila ha fatto precipitare Li nell'oceano con la macchina in fiamme, così da liberarsi di lei. Infatti è stata proprio Li a salvare Finn e a portarlo nella clinica dove lo ha curato, e nella quale si è svegliato chiedendo di Steffy.

Sheila è una donna molto furba e scaltra, ma la pressione si sta facendo sentire. Negli episodi in onda in America di recente ha svelato al suo complice Mike Guthrie di aver tamponato la macchina di Li per farla finire nell'oceano e di essere sicura di averla uccisa, ma sarà davvero così?

I due hanno discusso del fatto che non ci sono notizie di una morte o del ritrovamento del veicolo di Li, quindi, la madre adottiva di Finn potrebbe essere ancora viva, e mettere in seri guai la perfida Carter.

Secondo un'indiscrezione americana, pare che sarà Bill a trovare viva e vegeta la madre di John Finnegann (Tanner Novlan).

La fuga di Sheila potrebbe avere i giorni contati

Non si sa in quali condizioni Bill troverà Li. Non si esclude che possa aver perso la memoria e non ricordare che è stata Sheila a tentare di ucciderla. Oppure potrebbe rammentare ogni cosa, come è successo a Finn, che sta pianificando la sua fuga per raggiungere Steffy.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Steffy si è fatta ricoverare in un istituto a Monaco, per tentare di elaborare il suo grande dolore per la morte di Finn.

Ma, anche in questo caso, le sorprese sono dietro l'angolo.

Steffy scopre che Finn è vivo, spoiler Beautiful

Bill potrebbe essere l'unico a localizzare Li, mentre tutti pensano che Finn sia morto, ma così non è. Il set della soap si è spostato a Monaco e in una scena si è visto Finnegann scendere dalle scale, mentre Steffy, in abito estivo blu e bianco, era immersa nei suoi pensieri.

Come ha rivelato l'attrice che interpreta Steffy, la scena madre sarà una delle più emozionanti di questa stagione. Ebbene sì, nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy scopre che Finn è vivo e molti nodi verranno al pettine. Chissà che la testimonianza di Li possa incastrare una volta per tutte Sheila, assicurandola alla giustizia.