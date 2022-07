Le puntate di Terra amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 25 luglio ci saranno novità e colpi di scena per i protagonisti della soap opera turca. A tal proposito, le anticipazioni diffuse in rete dall'emittente televisiva Mediaset rivelano che nell'episodio numero 17 Yilmaz verrà a sapere da Veli che Zuleyha si è sposata con Demir. A quel punto, il ragazzo si infurierà con il compagno di cella, dopo avere scoperto cosa è accaduto durante la sua assenza.

Nel frattempo, la situazione in carcere degenererà e nascerà una lite che coinvolgerà anche gli altri detenuti rinchiusi dietro le sbarre.

Terra amara, anticipazioni 25 luglio: Veli dice a Yilmaz che Zuleyha si è sposata

Nella puntata di Terra amara del 25 luglio, Yilmaz subirà un brutto colpo, perché scoprirà che la sua fidanzata si è sposata. Purtroppo, il ragazzo, rinchiuso in cella per l'omicidio di un uomo a Istanbul, verrà a sapere la brutta notizia su Zuleyha da Veli. Nei pochi giorni in cui è stato rinchiuso dietro le sbarre, la giovane compagna di Yilmaz è stata ricattata dalla padrona della tenuta in cui lavora ed è stata costretta a convolare a nozze con suo figlio Demir. Nel momento in cui il giovane di Istanbul sentirà le parole di Veli resterà scosso per quanto appreso sulla sua compagna.

Terra amara, trama 25 luglio: Yilmaz furioso con Veli

Yilmaz non riuscirà a digerire quanto accaduto a Zuleyha in sua assenza e resterà scosso e sconcertato per avere perso la sua compagna. Pertanto, in carcere scoppierà una rissa. Nel dettaglio, le anticipazioni dell'episodio 17 di Terra amara rivelano che, in un primo momento, l'ormai ex fidanzato di Zuleyha se la prenderà con Veli e, successivamente, scoppierà una rissa in carcere.

Terra amara, puntata 17 del 25 luglio: la situazione in carcere degenera

Purtroppo, le cose non si metteranno bene per i detenuti nel carcere. Infatti, nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 25 luglio, la lite fra Veli e Yilmaz degenererà, al punto da coinvolgere anche gli altri carcerati.

Al momento, però, non è chiaro se ci saranno conseguenze gravi per l'ex fidanzato di Zuleyha e se il giovane verrà picchiato o ferito dai detenuti o se riuscirà a sopravvivere ai duri attacchi che ci saranno. Inoltre, attualmente, non è chiaro nemmeno come proseguirà la vita della giovane Zuleyha, convolata a nozze, senza volerlo, con Demir. Non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara, per scoprire se i due innamorati riusciranno a ricongiungersi o se l'ex fidanzata di Yilmaz continuerà a dovere subire il ricatto della mamma del signor Yaman.