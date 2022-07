Svolta decisiva nella vita sentimentale di Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara, infatti il ragazzo chiederà a Müjgan di sposarlo. Ovviamente non potranno mancare i problemi, infatti la ragazza scoprirà la vera natura del rapporto tra il suo fidanzato e Züleyha.

Svolta nella vita sentimentale di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz volterà definitamente pagina, per provare a dimenticare per sempre la sua amata Züleyha, così si deciderà a fare la proposta di matrimonio a Müjgan e a comprarle un anello. Non starà più nella pelle, non vedrà l'ora di farle la fatidica proposta, ma stranamente Müjgan non si presenterà all'appuntamento.

In realtà la dottoressa si troverà in una situazione molto pericolosa, in quanto qualcuno la minaccerà di morte con una pistola. A ogni modo Yilmaz riuscirà a salvarla e il legame tra i due si farà sempre più solido.

Züleyha scopre che Müjgan diventerà la moglie di Yilmaz

Intanto Yilmaz organizzerà una serata romantica con Müjgan, dove le chiederà di sposarlo, ma la giovane dubiterà ancora dell'amore del ragazzo, così rifiuterà il suo anello o almeno la farà per il momento. Yilmaz si sfogherà con Fekeli, mentre la ragazza confesserà i suoi dubbi e le paure al dottor Sabahattin.

Nonostante ciò, i due ragazzi si godranno una cena nel club della città e nello stesso locale ci saranno anche gli Yaman con Çengaver e Nihal.

Improvvisamente il padre di Müjgan irromperà nel locale e inizierà a litigare proprio con Yilmaz. La ragazza non tollererà l'atteggiamento del padre, cosi deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Yilmaz. Quando Züleyha verrà a saperlo, per lei sarà un dolore enorme.

Müjgan scopre che Yilmaz le ha detto un sacco di bugie

A ogni modo Müjgan assisterà a un incontro tra Züleyha e Yilmaz, e la dottoressa inizierà ad avere alcuni dubbi sul loro rapporto. A Istanbul incontrerà una donna che ha fatto parte del passato di Züleyha e Yilmaz, e dalla quale scoprirà la vera natura del rapporto tra i due.

Müjgan non vorrà sentire ragioni, avrà un confronto con Yilmaz, ma si rifiuterà di sentire le sue ragioni, così deciderà di andarsene. Sarà ferita per tutte le bugie che gli ha detto il ragazzo e proprio per questo lascerà la città per stabilirsi a casa di un amico. Quando Sabahattin, però, le dirà che il ragazzo è disperato e che la sta cercando dappertutto, Müjgan penserà di dargli un'altra possibilità e di tornare a Çukurova.

Yilmaz finisce nuovamente in carcere

Per Yilmaz potrebbe aprirsi la strada verso la felicità, ma in realtà non sarà così. Infatti verrà arrestato per aver sparato a un uomo durante una rissa, ferendolo gravemente.

Fekeli si prodigherà per cercare di farlo uscire di prigione e per prima cosa cercherà di scoprire le condizioni di salute della vittima. L'uomo non è morto e presto potrà riprendersi.