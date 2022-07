Le vicende di Terra amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 21 luglio ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, le anticipazioni della puntata 15 rivelano che Sermin tenterà di avvelenare Zuleyha, ma metterà a rischio la vita di suo marito Sabahattin. Nel frattempo, Yilmaz, con una scusa, evaderà dall'ospedale.

Terra amara, trama 21 luglio: Sermin è invidiosa di Zuleyha

Zuleyha non passerà periodi sereni. Dopo il matrimonio dovuto celebrare per forza con Demir, la signora Yaman finirà ancora di più al centro di invidie da parte delle ormai ex colleghe che lavoravano con nella tenuta.

Le anticipazioni di Terra amara dell'episodio 15 rivelano che anche Sermin non sopporterà più le lusinghe e le premure che Demir ha per sua moglie e tenterà in ogni modo di rovinare la vita di Zuleyha. In particolar modo, la consorte di Sabahattin, dopo avere visto che la signora Yaman ha ricevuto in regalo dal coniuge un mobile giradischi, verrà mossa dall'invidia e vorrà colpire Zuleyha.

Terra amara, episodio 15: Sermin prova ad avvelenare Zuleyha, ma colpisce Sabahattin

Fusun suggerirà alla sua amica Sermin di provare ad andare a comprare un preparato di erbe velenose, per fare abortire la moglie di Demir. I piani della donna non andranno come previsto. Le anticipazioni della puntata 15 di Terra amara, che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata del 21 luglio, rivelano che Sermin inserirà il veleno in un dolce, ma verrà mangiato da suo marito.

A quel punto, Sabahattin si sentirà male. Il medico, inoltre, scoprirà quanto ha fatto sua moglie e dovrà recarsi in ospedale, dove gli faranno la lavanda gastrica. Il dottore avrà anche intenzione di raccontare tutto a Demir ma, al momento, non è chiaro se il marito di Zuleyha verrà a sapere quanto accaduto.

Terra amara, puntata 15: Yilmaz evade dall'ospedale

Nel frattempo, proseguiranno le vicende di Yilmaz, che era stato arrestato nelle puntate precedenti della soap turca. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale, perché era stato ferito in carcere. Con una scusa, il fidanzato di Zuleyha riuscirà ad evadere dall'ospedale, scappando da una finestra.

A quel punto, Demir verrà informato da un comandante di quanto accaduto e il signor Yaman penserà sia opportuno fare arrestare il giovane. Cengaver assisterà alla conversazione e si chiederà cosa gli stia nascondendo il suo amico. Non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti.