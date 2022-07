Le anticipazioni sul finale assoluto della soap Una Vita rivelano che ci saranno vari colpi di scena.

In particolare Aurelio subirà un attentato, inoltre sarà dato spazio anche alle novità legate alla sfera sentimentale di Valeria: la donna, infatti, deciderà di mettere la parola fine al suo matrimonio con Rodrigo e lo farà scappando via insieme al suo amante.

Rodrigo mette alle strette Aurelio: anticipazioni sul finale di Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale di sempre della soap Una vita, rivelano che Aurelio metterà alle strette Rodrigo, dato che vuole conoscere a tutti i costi la formula per produrre il gas nervino da lui stesso inventato.

L'ambizione del perfido e astuto uomo sarà tale da cominciare a dare fastidio non solo a Rodrigo ma anche a sua moglie Valeria, la quale si ritroverà ad essere vittima di un tentato abuso sessuale.

Insomma, la situazione diventerà particolarmente preoccupante, al punto che Rodrigo deciderà di passare alle maniere forti e attenterà alla vita del suo nemico.

Aurelio subisce un attentato

Gli spoiler delle prossime puntate di Una Vita rivelano che sarà lo stesso Rodrigo a preparare una trappola mortale per il suo nemico. Lo inviterà all'interno del suo laboratorio, con la scusa di volergli insegnare e far vedere come si ottiene il tanto chiacchierato gas nervino.

Si tratterà di un autentico piano omicida: lo scopo dell'uomo, infatti, sarà quello di mettere la parola fine alla vita di Aurelio e di portarlo alla morte attraverso quello stesso gas di cui tanto vorrebbe conoscere la formula per diventare ricco.

Cosa succederà a questo punto? Il piano di Rodrigo andrà in porto? Si libererà per sempre del perfido e astuto Aurelio, oppure no? Ciò sarà chiarito nel corso dei prossimi appuntamenti della soap previsti come sempre nel daytime di Canale 5.

Valeria sceglie David: anticipazioni Una Vita

Inoltre, le anticipazioni sul finale della soap opera Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per quella che sarà la scelta finale di Valeria.

La donna, sposata ufficialmente con Rodrigo, si renderà conto di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti del marito, complice l'avvicinamento sospetto che c'è stato con David, il quale sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Tra Valeria e David divamperà la fiamma della passione: i due si lasceranno trasportare dal sentimento e ben presto la donna deciderà di scappare via da Acacias assieme al suo amante, pronti a viversi la loro storia d'amore lontani da occhi indiscreti e da Rodrigo. Un piano ambizioso: andrà in porto per davvero? Ciò sarà chiarito nel finale della soap.