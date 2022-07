Tante novità ci saranno nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap turca segnalano che Veli Erdonmez (Mustafa Açılan) si avvicinerà pericolosamente a Sermin dopo essere stato minacciato di morte da Demir (Uğur Güneş), il figlio di Hunkar Yaman.

Anticipazioni Terra Amara: Demir non è contento della presenza di Veli alla tenuta

Le anticipazioni di Terra Amara inerenti gli episodi che verranno trasmessi in televisione nelle prossime settimane evidenziano che Veli ritornerà alla tenuta degli Yaman con un piano diabolico in mente.

Tutto inizierà quando il giovane si presenterà come il cugino di Zuleyha qualche settimana dopo la nascita di Adnan. Altun, a questo punto, fingerà di essere sua parente e cercherà di impedirgli di entrare in possesso di una collana preziosa.

Demir non sarà affatto contento della presenza del nuovo arrivato, consapevole che in realtà è il fratellastro di sua moglie, colui che l'ha venduta a Naci per saldare un debito di gioco. Di conseguenza, il figlio di Hunkar (Vahide Perçin) architetterà un piano per liberarsi dell'ospite sgradito.

Il figlio di Hunkar minaccia di morte il fratellastro di Zuleyha

Demir attirerà Veli con una scusa lontano dalla fattoria. L'uomo inviterà il fratellastro di Zuleyha a scendere dall'auto allo scopo di rivelargli che è a conoscenza del vero legame che ha con sua moglie.

Non contento, il giovane Yaman non esiterà a minacciare di morte Erdonmez dopo avergli puntato contro un'arma da fuoco.

Veli, spaventato, implorerà il cognato di risparmiargli la vita e fingerà di assecondare la sua volontà. In realtà l'uomo ha affittato una camera d'albergo a Cukurova per studiare un modo per mettere le mani sull'eredità che la sorellastra ha acquisito in seguito alle nozze con il figlio di Hunkar.

Erdonmez vuole entrare nelle grazie di Sermin

Veli si accorgerà di essere simpatico a Sermin. Il fratellastro di Zuleyha, a questo punto, approfitterà di un incontro con la cugina di Demir per entrare nelle sue grazie e per approfondirne la conoscenza. In questa circostanza, Erdonmez chiederà malignamente alla moglie di Sabahattin se ha notato delle somiglianze tra Adnan e Demir, poiché sospetta che sia il figlio dello scomparso Yilmaz Akkaya.

L'uomo si mostrerà risoluto nel voler contrastare il cognato e Zuleyha, ma fino a che punto sarà disposto a spingersi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra Amara.