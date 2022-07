Proseguono le anticipazioni della soap turca Terra amara: l'attenzione si concentra su un personaggio che il pubblico italiano conoscerà a breve e che sembrerà avere dei conti in sospeso con Demir Yaman. In prigione, Yilmaz conoscerà infatti Fekeli: inizialmente i due avranno un rapporto conflittuale ma poi il detenuto aiuterà Akkaya a sfuggire all'ira del giovane Yaman. Fekeli metterà il giovane Yilmaz sotto la sua ala protettrice: cosa avrà a che fare l'uomo con gli Yaman?

Il giovane Yilmaz nel mirino di Demir Yaman

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, mentre Yilmaz si troverà in carcere si ritroverà ad avere come compagni di cella Fekeli.

I due uomini inizialmente non andranno per nulla d'accordo. Le cose cambieranno quando Demir cercherà di far fuori in cella Akkaya. Fekeli farà il modo che al compagno di cella non accada nulla, tant'è che i due entreranno in confidenza e Yilmaz racconterà di avere intenzione di andare alla tenuta degli Yaman per capire cosa è successo alla sua Zuleyha, inconsapevole del fatto che lei lo crede già morto.

Al solo sentire il cognome Yaman, Fekeli storcerà il naso ma non dirà di nulla a Yilmaz. Frattanto, quest'ultimo otterrà la grazia e uscirà dal carcere. Giunto alla tenuta, Demir impedirà all'uomo di vedere la Altun e lo porterà nel deserto dove gli sparerà un colpo alle spalle. Yilmaz non morirà e verrà soccorso prima da Gulten e poi dal medico Sabahattin.

Il giovane troverà rifugio presso le case dei lavoratori della tenuta che si prenderanno cura di lui.

Fekeli porta in salvo Yilmaz

Gaffur, parlando con la sorella disperata perché Yilmaz starà sempre peggio, capirà che l'uomo è vivo e si trova nelle dimore dei lavoratori. Informato dei fatti, Demir troverà i documenti del suo nemico e non trovandolo fisicamente deciderà di dare fuoco alle case dei suoi lavoratori.

Ancora una volta Yilmaz sfuggirà alla morte. Ad aiutarlo sarà proprio Fekeli, anche lui libero dalla detenzione per via della grazia concessa dal governatore.

Fekeli prenderà a cuore lo stato di salute e le vicende di Yilmaz che farà curare da un dottore, tanto che dopo poco il giovane comincerà a migliorare. Fekeli spingerà Yilmaz a non andare subito alla tenuta ma piuttosto a cercare di capire come mai Zuleyha lo ha dimenticato sposando e poi dando un figlio al perfido Demir, che sarà fuori controllo e pronto a tutto per tenere lontano dalla moglie il suo innamorato. Ma perché Fekeli avrà questo odio nei confronti di Demir? Per saperlo non resterà che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.