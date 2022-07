Le prossime puntate di Terra Amara saranno movimentate dalla sparizione del piccolo Adnan. A ritrovare sano e salvo il neonato a casa di un pastore ci penserà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) riuscendo a farselo restituire, ma non saprà che in realtà è nato dalla sua storia d’amore con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Trame turche, Terra amara: Demir alla ricerca del figlio, Yilmaz apprende della scomparsa di Adnan

Le anticipazioni su ciò che succederà nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, dicono che Zuleyha sarà disperata nell’istante in cui si renderà conto insieme alla suocera della scomparsa improvvisa del figlio Adnan, di cui non si avrà alcuna traccia dopo una passeggiata con l'anziana nonna Azize.

In particolare quest’ultima a causa della sua demenza senile abbandonerà il neonato tra le sterpaglie, e quando tornerà nella tenuta dei Yaman non si ricorderà nulla di quanto accaduto. A questo punto Demir avvierà le ricerche per il ritrovamento del figlio, servendosi della complicità dell’amico Cengaver, del capomastro Gaffur e di altri suoi uomini.

Dopo diverse ore Yaman apprenderà che il suo operaio Muzlu è stato avvistato mentre spingeva la carrozzina di un neonato: purtroppo quest’ultimo verrà scambiato per un pastore con cui avrà delle somiglianze. Nel contempo Yilmaz dopo essere diventato il figlioccio dell’ex compagno di cella Ali Rahmet Fekeli, apprenderà tramite i giornali della sparizione di Adnan, e anche se ignorerà di essere il suo vero padre farà di tutto per rintracciarlo.

Akkaya vuole far ricongiungere Zuleyha con il figlio, Demir accusato dai suoi operai

Akkaya dopo aver messo piede nei campi degli operai di Demir per merito di Nazirè, capirà che il piccolo si trova a casa di un pastore ancora sconvolto insieme alla moglie per il recente decesso del figlio. Inoltre emergerà che Nazirè ha preferito non parlare con il suo padrone, con il timore che potesse mettere fine all’esistenza dei due rapitori.

Yilmaz quando comprenderà che il pastore e la moglie potrebbero aver accolto Adnan dopo averlo considerato un orfano, busserà alla porta dei diretti interessati e seppur con fatica troverà il modo di farsi consegnare il piccolo.

Mentre Akkaya sarà deciso a far ricongiungere il neonato con la madre Zuleyha, il perfido Demir sarà visto di cattivo occhio dai suoi operai, quando il padre di Muzlu morirà a seguito di una discussione avuta con lui durante la ricerca del suo erede: ciascun dipendente infatti punterà il dito contro Yaman, arrivando a considerarlo il colpevole della tragedia. Infine non passerà di certo inosservato l’affetto che Yilmaz nutrirà nei confronti del piccolo Adnan, pur non sapendo che si tratti di suo figlio.