Amici di Maria De Filippi è lo storico Talent Show di casa Mediaset che ogni anno sforna nuovi talenti. Il programma tv è uno dei più amati e seguiti della televisione italiana. Nonostante i numeri sempre positivi, la conduttrice per la nuova edizione ha deciso di cambiare le carte in tavola e di dare al programma nuovi professori. Pare che la storica prof di ballo Veronica Peparini sia stata rimpiazzata da Emanuel Lo, mentre al posto della prof di canto Anna Pettinelli torna Arisa. Grande ritorno per quest’ultima che è stata molto amata (ma anche molto criticata) nell’edizione di Amici 20, mentre il prof di hip hop oltre ad essere già stato professore nella scuola ha più volte giudicato le sfide di quest'anno.

Confermati anche Alessandra Celentano, Rudy Zerby, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Amici 22: addio a Veronica Peparini

Come anticipato sul web la storica professoressa di ballo Veronica Peparini è pronta ad abbandonare la cattedra di Amici. Peparini è una delle maestre più amate del Talent, sia per i suoi modi molto pacati che la differenziano dalla sua collega “rivale” Alessandra Celentano, sia perché molti studenti talentuosi di Amici sono stati scoperti proprio da lei. Se parliamo di allievi eccellenti della Peparini non si può non pensare a Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, e a Dario Schirone che ha partecipato alla scorsa edizione. Al posto della prof arriva Emmanuel Lo, volto noto del programma.

Il nuovo maestro, infatti, è stato spesso ospite ad Amici per giudicare le varie sfide o prove ed è stato insegnante di hip hop nella scuola di Amici nel 2016.

Grande ritorno ad Amici: tutti pazzi per Arisa

Altro grande addio è quello della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli. La bionda prof di canto, da sempre molto criticata dal collega Rudy Zerbi, ha collezionato molti successi ad Amici grazie ai suoi due “allievi prediletti” Aka7even di Amici 20 e Albe che ha partecipato alla scorsa edizione.

Al suo posto ritorna Arisa che, oltre ad essere una cantante nota per la sua voce inconfondibile, è stata prof di canto ad Amici 20. L'artista spesso è stata criticata dal collega Rudy Zerbi, poiché a suo dire, Arisa ha sempre scelto cantanti molto bravi ma che non erano bravi ad interpretare. Probabilmente vedremo i due scontrarsi spesso in questa nuova edizione di Amici, in partenza a settembre.

Confermati Todaro, Cuccarini, Zerbi e Celentano

Nonostante i rumor che vedevano l’addio dei prof Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, pare che i due siano stati confermati anche per Amici 22. Immancabili i prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sono stati i primi ad essere confermati.