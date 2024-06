Vildan disperata a causa dei suoi lutti prenderà la mano di Zeynep: "Il tuo posto è accanto a me". Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love spiegano che dopo aver perso suo figlio, Vildan riporrà nella nuora tutte le speranze per il futuro. La donna non saprà ancora che Zeynep ha avuto un aborto e troverà nel suo nipotino un motivo per andare avanti. Emir, invece, non si lascerà intenerire da Zeynep e dopo aver saputo che ha perso suo figlio la informerà che non era lui il padre.

Il dolore cambierà Vildan

I destini dei protagonisti di Endless Love saranno completamenti stravolti a causa della morte di Ozan e Onder.

Nel dettaglio, Vildan cadrà in un profondo stato di depressione e si riappacificherà con Leyla e andrà a vivere con lei. La tragedia permetterà anche un nuovo inizio insospettabile: quello tra Vildan e la tanto odiata nuora Zeynep. Dopo aver perso suo figlio, infatti, Vildan si renderà conto che Zeynep ha in grembo tutto quello che le resta di Ozan: il suo nipotino. La Vildan agguerrita di un tempo lascerà spazio ad una donna sconfitta dal dolore e telefonerà a Zeynep invitandola a raggiungerla a casa di Leyla. Quando si troverà faccia a faccia con sua nuora, Vildan sarà molto dolce con lei. La signora Sezin sarà nel suo letto, incapace di iniziare un'altra giornata, e prenderà la mano di Zeynep dicendole che tutto quello che contava di più per lei era Ozan.

"Ma lui non c'è più" dirà Vildan in lacrime a sua nuora, "L'unica cosa rimasta di mio figlio è dentro di te". Zeynep scoppierà a piangere e si scuserà con sua suocera per le incomprensioni passate: "Mi dispiace per tutto".

La richiesta di Vildan e il dolore di Zeynep

Vildan chiederà a Zeynep di starle vicino: "Il tuo posto è accanto a me da ora in poi".

La sorella di Kemal vedrà sua suocera stringere tra le mani la foto di Ozan e non riuscirà a trattenere il pianto. La ragazza, infatti, non riuscirà a dire a Vildan che il suo nipotino non c'è più perché ha avuto un aborto spontaneo. Zeynep andrà via e si recherà in ospedale da Emir, ancora scosso per la morte di Ozan e Onder.

A Kozcuoğlu, la ragazza rivelerà di aver subito un aborto, ma lui reagirà con il suo solito distacco, informandola dei risultati del test. Emir comunicherà a Zeynep che il bambino che portava non era suo, bensì di Ozan.

Kemal è in carcere dopo aver sparato a Emir

Nelle puntate precedenti, Kemal ha teso una trappola a sua sorella Zeynep dicendole che dal test di paternità suo figlio risultava essere di Emir. In realtà Soydere non aveva alcun test, ma il suo inganno è servito per avere da Zeynep la certezza che tra lei e Kozcuoğlu c'era una relazione. Kemal, infuriato, è andato ad affrontare Emir e nel violento scontro tra i due uomini è partito un colpo di pistola. Soydere è finito in carcere ed Emir ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni in ospedale.

Zeynep, invece, ha dovuto affrontare la morte di Ozan, trovato impiccato in una delle stanze dell'ospedale poco dopo aver visto scoperto che sua moglie lo aveva ingannato. La ragazza si è sentita male e ha avuto un aborto spontaneo.