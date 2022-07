Sta regalando senza dubbio delle forti emozioni al pubblico italiano, la soap opera turca Terra amara in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 29 luglio 2022, la vita di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sarà in grave pericolo non appena tornerà in libertà, a causa di Demir Yaman (Murat Ünalmış) che dopo essere riuscito a rintracciarlo e averlo torturato al termine di una colluttazione gli sparerà alle spalle. Il peggio passerà nell’istante in cui il protagonista della telenovela riuscirà a salvarsi, anche se le sue condizioni di salute appariranno disperate, per merito dell’intervento della domestica Gülten (Selin Genç) che si affretterà a chiedere aiuto al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Anticipazioni Terra amara, del 29/07: Yilmaz si salva grazie a Gulten e Sabahattin

Gli spoiler del ventunesimo episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 29 luglio, raccontano che Demir dopo aver ferito alle spalle Yilmaz con un colpo di arma da fuoco non saprà se è sopravvissuto: a seguito della caduta nelle acque del fiume del rivale, Yaman metterà al corrente dell’accaduto la madre Hunkar (Vahide Perçin) dopodiché ordinerà al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di cercare il corpo dell’ex detenuto.

A prestare soccorso all’amato di Zuleyha (Hilal Altınbilek) per fortuna sarà Gulten, che a sua volta lo affiderà alle cure del dottor Sabahattin: per merito dell’intervento di quest’ultimo quindi Yilmaz sfuggirà alla morte certa.

Gaffur non appena capirà che Akkaya è ancora vivo, non perderà tempo per avvisare il suo padrone.

Sermin è convinta che Adnan non sia nato prematuro, Demir racconta una menzogna a Cengaver

Nel contempo Sermin (Sibel Taşçıoğlu) sarà convinta che il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) non sia nato prematuro, e che suo cugino e Zuleyha abbiano avuto dei rapporti intimi prima di pronunciare il fatidico sì.

Intanto a proposito del parto della protagonista dello sceneggiato avvenuto dopo essere caduta dalle scale per scappare da un serpente velenoso trovato sotto il suo letto, Gulten accuserà la governante Saniye (Selin Yeninci) di essere la responsabile dell’incidente per aver tentato di far abortire Zuleyha insieme a Sermin.

Successivamente Demir dopo aver detto una menzogna all’amico Cengaver (Kadim Yaşar), visto che gli farà credere che Yilmaz e Zuleyha sono fratellastri e che lui ha tentato di venderla e di abusare di lei farà una minaccia a Gaffur per farsi aiutare. Per finire a Cukurova metterà piede l’ex anziano detenuto Fekeli (Kerem Alışık) che ha salvato la vita a Yilmaz in carcere, per regolare una volta per tutte i conti con gli Yaman.