Nelle prossime puntate di Terra Amara continuerà la sfida tra Yilmaz e Demir. Quest'ultimo andrà su tutte le furie quando scoprirà che Sermin ha venduto la sua villa all'ex della moglie. Una rabbia che Yaman non riuscirà a trattenere, al punto che per l'ennesima volta sparerà a Yilmaz, ma il ragazzo verrà salvato da Gūlten, che gli farà da scudo e si prenderà il colpo di arma da fuoco.

Demir prova nuovamente a uccidere Yilmaz

Yilmaz verrà arrestato per aver ferito un uomo con un colpo di arma da fuoco. Durante la detenzione riceverà la visita di Fekeli, che farà il possibile per farlo uscire dalla prigione.

Non molto tardi verrà rilasciato, in quanto l'uomo che ha sparato riuscirà a riprendersi e tutti gli sforzi di Fekeli non saranno vani.

Intanto Demir scoprirà da Yilmaz che ha comprato la villa di Sermin e questa notizia lo manderà fuori controllo. A farne le spese, però, sarà Gülten, che per proteggere Yilmaz riceverà un colpo di arma da fuoco da Demir. Le ferite saranno abbastanza gravi, visto che la ragazza verrà condotta in ospedale.

Le condizioni della ragazza miglioreranno. Intanto Fekeli, Hünkar, Demir e Yilmaz si incontreranno per cercare di "seppellire l'ascia di guerra. YIlmaz farà una proposta che farà saltare nuovamente i nervi a Demir, al punto che la sua sete di vendetta aumenterà ancora di più.

Che cosa gli proporrà?

Yilmaz prova a riconquistare Müjgan

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Yilmaz, le cose non procederanno per il meglio, in quanto si troverà lontano dalla sua Müjgan. Disposto a fare di tutto pur di riaverla, avrà un piccolo incidente in fabbrica e sarà proprio lei a prendersi cura di lui quando arriverà in ospedale.

Il ragazzo avrà un dito ferito e mentre Müjgan glielo curerà, lui avrà modo di parlarle. I due ragazzi hanno avuto diversi problemi, soprattutto da quando lei ha scoperto che Yilmaz e Züleyha stavano insieme, ma il ragazzo rilascerà un'intervista in cui parlerà del grande amore che prova per la dottoressa, ma lei farà finta di non averla letta e rimarrà salda sulla sua posizione di non stare insieme a lui.

L'intervista verrà letta anche da Züleyha e il cuore della ragazza andrà in mille pezzi.

L'incidente di Züleyha e Müjgan

Demir sarà stufo di vedere la moglie stare male per le parole di Yilmaz nell'intervista, così deciderà di farlo fuori una volta per tutte. Farà manomettere i freni della macchina del ragazzo, ma sfortunatamente quel giorno la macchina verrà presa da Müjgan e Züleyha.

Le due ragazze avranno un brutto incidente e sarà proprio Yilmaz a salvarle e a condurle in ospedale. La situazione all'inizio sembrerà molto grave, Züleyha lotterà tra la vita e la morte, e il senso di colpa di Demir crescerà in maniera costante, ma fortunatamente le due riusciranno a salvarsi.