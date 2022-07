Tanti nodi verranno al pettine durante le prossime puntate di Terra Amara. Non solo Demir verrà scagionato dall'accusa di aver ucciso Said, anche Hünkar scoprirà che il figlio le ha mentito per tantissimo tempo. Infatti Fekeli le dirà che non è stato lui a uccidere il marito Adnan con un colpo di arma da fuoco.

Hünkar vuole far uscire Demir dalla prigione

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hünkar sarà disposta a fare di tutto per far uscire Demir dalla prigione. L'uomo, infatti, è detenuto con l'accusa di aver ucciso Said. È innocente e in più non ci sono prove che possano in qualche modo colpevolizzarlo di tale omicidio, ma nonostante ciò la polizia deciderà di non rilasciarlo, fino a quando non verrà sottoposto a processo.

La madre, però, non sarà disposta a stare dietro ai tempi dettati dalla polizia, così chiederà aiuto a Gaffur per far uscire Demir dalla prigione al più presto. Che cosa gli chiederà di fare? Dovrà "semplicemente" confessare di essere stato lui a uccidere Said e secondo Hünkar potrebbe cavarsela con al massimo due anni di prigione. In cambio gli darà una somma di denaro pari a 50.000 lire turche, una parte dei terreni appartenenti alla famiglia Yaman e altri beni di lusso. Cosa farà Gaffur?

Saniye vorrebbe che il marito accettasse la proposta di Hünkar

Gaffur andrà a casa e si confronterà sulla vicenda con la moglie Saniye. Il diventare una persona benestante è molto importante per la donna, per questo spronerà il marito ad accettare la proposta di Hünkar, tanto due anni di prigione passano in fretta.

Demir dalla cella scoprirà il piano della madre, ma non vorrà che venga messo in atto. Lui è innocente e non è giusto che qualcun altro si finga colpevole per salvargli la pelle. Così deciderà di rimanere in carcere. Intanto la "giustizia" farà il suo corso.

Infatti Fekeli scoprirà che Said è stato ucciso accidentalmente da Bekur durante una lite che i due hanno avuto per questioni di denaro.

Bekur verrà denunciato da Ali, nonostante Yilmaz non sia d'accordo, in quanto vorrebbe che Demir rimanesse in carcere.

Demir lascia villa Yaman dopo una litigata con la madre

Demir, dopo la scarcerazione, dovrà affrontare dei problemi a casa. Infatti Hünkar, dopo una chiacchierata con Fekeli, scoprirà che non è stato lui a uccidere il marito Adnan Yaman con un colpo di pistola, contrariamente a ciò che le ha detto Demir in tutti questi anni.

La donna rimprovererà aspramente il figlio e lui, stanco di questa situazione, deciderà di abbandonare la villa con Züleyha e il piccolo Adnan. I tre si ritroveranno improvvisamente a soggiornare in un albergo e Züleyha non conoscerà nemmeno il motivo.