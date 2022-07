Nelle prossime puntate di Terra Amara, dopo il matrimonio tra Züleyha e Demir, Yilmaz avrà finalmente l'opportunità di confrontarsi con la sua ex fidanzata. Una discussione che non finirà come Yilmaz aveva presumibilmente sperato, visto che Züleyha si ritroverà costretta a dirgli di amare Demir: per l'ex sarà un vero colpo al cuore.

Il confronto tra Yilmaz e Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, dopo tante vicissitudini, Züleyha e Yilmaz avranno modo di confrontarsi. Tra di loro ne sono successe tante: la separazione forzata a causa dell'arresto di Yilmaz, il matrimonio sotto minaccia tra la ragazza e Demir, e la nascita del piccolo Adnan, che tutto credono che sia uno Yaman, ma in realtà è il frutto dell'amore tra Züleyha e Yilmaz.

Sarà un confronto pieno di rimproveri e bugie, dove Züleyha non potrà fare altro che professarsi innamorata di Demir: ormai il suo destino è quello.

Per Yilmaz ora ci sarà solo voglia di vendetta: lui ha sempre sognato di trascorrere tutta la sua vita con Züleyha e di avere un figlio da lei, e invece i suoi desideri ormai sono solo un ricordo.

Züleyha progetta un'altra fuga

Züleyha non dirà di essere innamorata di Demir a cuor leggero: per lei ormai non ci sarà più via d'uscita e per il suo bene, e soprattutto per quello del bambino, dovrà fingere di amare il marito. Per questo lo rassicurerà e gli dirà che con lui è felice, che rimarrà per sempre al suo fianco e questo lo farà perché non vuole che Demir l'allontani nuovamente dal bambino.

Züleyha, però, si comporterà in questo modo anche per un altro motivo: con tutte queste rassicurazioni Demir potrà tranquillizzarsi e lei, quando capiterà un'altra occasione, potrebbe tentare nuovamente la fuga.

Demir vuole sbarazzarsi di Yilmaz

Intanto Yilmaz ad Adana vivrà un'inarrestabile ascesa e la cosa farà arrabbiare sia Demir, che il fedele amico Cengaver.

Il marito di Züleyha non sopporterà più questa situazione, così deciderà di sbarazzarsi di Yilmaz una volta per tutte, per questo ordinerà ad alcuni suoi uomini di bruciare il magazzino in cui lavora il ragazzo.

Compiuta la missione, il cuore di Demir sarà colmo di gioia: finalmente si è liberato di Yilmaz. In poco tempo, però, dovrà affrontare una dura realtà: durante una festa a cui parteciperà insieme a Züleyha, vedrà entrare Yilmaz.

Il ragazzo non è morto nell'incendio, ma è sano e salvo.

Invece Züleyha dovrà andare incontro alla freddezza che il suo ex le mostrerà e proverà anche a farla ingelosire, invitando a ballare una giovane che ha appena incontrato. La ragazza non ce la farà più e chiederà al marito di portarla via da quel posto. Demir si accorgerà dei sentimenti che Züleyha prova ancora per Yilmaz, per questo non crederà all'amore che lei professa di provare per il marito.