Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir vorrà sbarazzarsi di Yilmaz: la sua unica intenzione sarà quella di ucciderlo.

Intanto Züleyha dovrà fare i conti con la realtà: non ama Demir e il suo cuore appartiene solo a Yilmaz.

Züleyha scopre che Yilmaz è ancora vivo

Züleyha, dopo aver scoperto che Yilmaz non è morto nell'incendio della prigione, proverà a scappare da villa Yaman con il piccolo Adnan, ma purtroppo la sua fuga verrà interrotta da Demir, che deciderà di riportarla a casa e di nascondere il bambino, in maniera tale che non le venga in mente di scappare di nuovo.

Demir odia Yilmaz con tutto se stesso e secondo lui l'unico modo per liberarsi di lui è ucciderlo, così mette in atto un piano. Ordina ad alcuni suoi uomini di appiccare un incendio nel magazzino in cui lavora Yilmaz. Loro eseguono gli ordini e dopo poche ore la notizia è su tutte le reti televisive: parlano di un'esplosione in un magazzino, ma non si sa ancora se abbia causato dei morti.

Demir crede di aver fatto fuori Yilmaz

Nonostante non ci siano notizie certe su eventuali vittime, Demir festeggerà, convinto che il suo piano sia riuscito, in più sarà sicuro che nessuno possa incolparlo per l'incendio. Per celebrare la sua felicità, deciderà di portare fuori Züleyha a una festa.

Lei continuerà a fingere di essere innamorata persa del marito e gli confiderà che rimarrà per sempre al suo fianco, e che mai e poi mai proverà nuovamente a fuggire con il piccolo Adnan.

Yilmaz non è morto: il piano di Demir fallisce

La coppia arriverà alla festa e tutto filerà liscio come l'olio. Davanti agli altri invitati si mostreranno felici e innamorati, addirittura ballando insieme a centro pista. Il momento "romantico", però, verrà interrotto dall'ingresso di Yilmaz nella sala. Demir inizierà a sudare freddo: il suo piano non è assolutamente riuscito, visto che il ragazzo si trova lì insieme a lui illeso.

Anche Züleyha non resterà indifferente alla presenza di Yilmaz, ma per ben altri motivi. Quest'ultimo cercherà anche di farla ingelosire, invitando Alev, una ragazza appena conosciuta, a ballare a centro pista.

Demir si rende conto che Züleyha ama ancora Yilmaz

Per Züleyha sarà un colpo al cuore, per questo chiederà al marito di portarla via.

Demir, ovviamente, intuirà che la moglie è gelosa di Yilmaz, così si farà prendere dal nervosismo e la porterà in macchina con una certa violenza. Inizierà nuovamente a sospettare che Züleyha non lo ami veramente e glielo dirà senza farsi problemi.

Intanto Yilmaz ignorerà i sentimenti che prova la sua ex fidanzata, e tornerà nella villa di Ali e da Gülten, che da diverso tempo ha iniziato a lavorare per lui. Lei gli preparerà un caffè e gli chiederà chi ha visto alla festa, provando sempre a nascondere i reali sentimenti che prova per Yilmaz. Lui ovviamente non si renderà conto dell'amore che prova la ragazza, ma continuerà a esserle grato visto che gli ha salvato la vita dopo l'incendio avvenuto nella prigione.