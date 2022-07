Cambio programmazione per Un posto al sole ad agosto 2022. La storica soap opera di Rai 3, ambientata a Napoli, osserverà un periodo di pausa durante il periodo più caldo della stagione estiva.

Come è già successo nelle stagioni precedenti, anche quest'anno l'appuntamento con Un posto al sole non sarà assicurato per due settimane durante il mese di agosto, ma i fan possono stare tranquilli, perché la soap è confermatissima nella prossima stagione televisiva 2022/2023 della terza rete Rai.

Cambio programmazione Un posto al sole agosto 2022: previste due settimane di stop

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole subirà un cambio programmazione durante il prossimo mese di agosto.

La soap opera non sarà trasmessa per tutto il prossimo mese in prima visione assoluta e osserverà un periodo di stop, della durata di due settimane.

La pausa estiva della soap opera ambientata a Napoli prenderà il via il prossimo lunedì 15 agosto 2022 e andrà avanti fino al 26 agosto 2022.

Al suo posto, in quelle settimane, sarà trasmesso il programma I Mestieri di Mirko, che andrà così ad occupare la fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:15 circa.

Quando ritorna l'appuntamento con Un posto al sole in prima visione su Rai 3

Le nuove puntate di Un posto al sole, però, sono già confermatissime nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023.

Dal 29 agosto in poi, infatti, torneranno in onda in prima visione assoluta sulla terza rete della tv di Stato e andranno a coprire l'intero arco della nuova stagione di programmazione.

Intanto, anche questa estate l'appuntamento con la soap che vede protagonista Patrizio Rispo, continua a regalare grandi soddisfazioni ai vertici della tv di Stato. La media delle ultime settimane di messa in onda sfiora la soglia del 9% di share nell'access prime time di Rai 3, con punte di oltre un milione e mezzo di telespettatori.

Roberto, Lara e Marina al centro delle nuove trame di Un posto al sole

Merito anche di trame che sono sempre più appassionanti e avvincenti per il pubblico, dominate in primis dal triangolo che vede coinvolti Roberto Ferri, Marina e Lara.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto deciderà di fare la fatidica scelta finale e così confesserà tutto il suo sentimento nei confronti di Marina.

Una scelta che potrebbe mettere in allerta Lara che, in queste settimane, ha cercato in tutti i modi di non "far scappare" il suo amato Roberto, complice anche la notizia della sua gravidanza del tutto inaspettata e malvoluta dallo stesso Ferri.

Quale sarà il nuovo piano che metterà a punto Lara? Lo scopriremo nelle prossime puntate di luglio e agosto.