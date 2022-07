Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà che Yilmaz non è morto nell'incendio che ha distrutto la prigione, così proverà a raggiungerlo fuggendo di casa. La cosa, però, le costerà cara, in quanto il tentativo di fuga andrà a vuoto e Demir, per evitare che possa provare nuovamente a fuggire, le impedirà di vedere il bambino.

La vita piena di dolore di Züleyha

La vita di Züleyha non si rivelerà tanto facile all'interno di Terra Amara. Prima la fuga da Istanbul con il suo Yilmaz, dopo che quest'ultimo ha ucciso Naci, successivamente si ritroverà costretta a sposare Demir per provare a salvare il suo amato dalla prigione.

Da questo matrimonio nascerà un bambino Adnan, anche se non sarà il figlio biologico di Demir, ma di Yilmaz. Intanto quest'ultimo evaderà dal carcere durante un incendio, tragedia che farà credere a Züleyha che il suo vero amore sia morto tra le fiamme. Per questo motivo rimarrà scioccata quando lo vedrà durante un festa, infatti Ylmaz tornerà a "girovagare" nella fattoria degli Yaman, in quanto vuole vendicarsi di loro per tutto quello che gli hanno fatto; e per avere la sua rivincita si alleerà con il peggior nemico degli Yaman: Ali.

Demir nasconde il piccolo Adnan

A ogni modo, Züleyha sa che Yilmaz è vivo, per questo motivo proverà a fuggire di casa con il bambino, ma non ce la farà. Per impedirle di provare a scappare di nuovo, Demir metterà in atto un piano: all'insaputa della ragazza prenderà il figlio Adnan e lo nasconderà a casa di alcuni conoscenti.

Quando la giovane si renderà conto che il figlio è scomparso, implorerà il marito di ridarglielo, ma lui resisterà alle sue richieste. Le dirà che è in buone condizioni, ma visto il tentativo di fuga non potrà farglielo vedere.

Anche Hünkar sarà d'accordo con la decisione del figlio e accuserà Züleyha di averli traditi.

Il piano vendicativo di Yilmaz contro Demir

Intanto proseguirà il piano vendicativo di Yilmaz contro Demir. Infatti porterà alcuni lavoratori della fattoria degli Yaman a lavorare nei campi di cotone di Ali. Demir si arrabbierà con Gaffur e lo minaccerà: se non riporterà nella fattoria tutti i lavoratori, lui verrà licenziato.

Gaffur, ovviamente, sarà disperato e lo implorerà di non licenziarlo visto che Saniye, la moglie, potrebbe essere incinta e per la sua famiglia il lavoro è di vitale importanza.

Veli prova a sedurre Sermin per denaro

Intanto in città si farà vivo Veli, il fratellastro di Züleyha. Incontrerà nel suo hotel Sermin, la moglie del dottor Sabahattin, e fingerà di avere un problema molto serio. Le parlerà di un amico che sta per avviare un'attività e lui vorrebbe investirci dei soldi, una grande opportunità che potrebbe perdere, in quanto non ha abbastanza denaro.

Sermin rimarrà molto affascinata da Veli, al punto che gli presterà la somma di cui ha bisogno. L'uomo non ha una buona reputazione alle spalle, che sia l'ennesima truffa che potrebbe permettergli di pagare i suoi debiti?