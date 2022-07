La festa fidanzamento di Yilmaz e Müjgan finirà in tragedia nelle prossime puntate di Terra Amara. Infatti, durante la celebrazione, giungerà anche Züleyha per fare una rivelazione all'ex fidanzato, cosa che farà imbestialire Demir. Anche lui giungerà alla festa, ma vorrà solamente portare via la moglie e per farlo la minaccerà con un'arma. Questo sarà solo l'inizio della fine.

Demir rischierà di uccidere Züleyha

Demir, nelle prossime puntate di Terra Amara, deciderà di fare fuori definitivamente Yilmaz, per questo deciderà di ordinare ad alcuni uomini di manomettere la macchina del ragazzo.

Sfortunatamente però, proprio in quella giornata, saranno Züleyha e Müjgan a essere presenti nella macchina. Avranno un brutto incidente e saranno in pericolo di vita, ma fortunatamente tutto si risolverà per il meglio.

Dopo questa brutta vicenda, Yilmaz e Müjgan torneranno insieme. La ragazza prenderà questa decisione solo dopo aver parlato con Züleyha, e quando le sentirà dire che non ama più Yilmaz e che per lei è stato solo un amore adolescenziale.

La tragedia durante la festa di fidanzamento

Trionferà l'amore, e successivamente Yilmaz e Müjgan celebreranno il loro fidanzamento insieme alle persone a loro più care. Sarà Fekeli a tagliare il filo rosso che legherà gli anelli dei due ragazzi, ma proprio dopo quel momento qualcuno busserà alla porta.

Sarà Züleyha, che in lacrime e tremante avrà in braccio il piccolo Adnan.

La ragazza parlerà con Yilmaz e gli rivelerà di aver saputo che è stato Demir a manomettere la macchina, e che proprio a causa sua hanno avuto l'incidente. Non può più stare con lui, vuole solo scappare da quella casa. Demir, però, giungerà alla festa e con un'arma la minaccerà di portarla via.

Improvvisamente la festa di fidanzamento si trasformerà in un sparatoria e non si capirà bene se tra i presenti ci sarà anche qualche vittima.

Çengaver e Sermin voltano le spalle alla famiglia Yaman

Nelle prossime puntate di Terra Amara, diversi personaggi decideranno di voltare le spalle alla famiglia Yaman. Il primo della lista sarà Çengaver.

Dopo l'amicizia finita con Demir, l'uomo non sarà disposto a vedere i suoi affari sprecati. Per questo deciderà di allearsi con l'uomo che, attualmente, è il più potente di Çukurova: Yilmaz. Per farlo si recherà nell'ufficio del giovane e firmerà un contratto di acquisto per la sua terra.

Anche Sermin volterà le spalle alla famiglia di Hünkar. Farà pubblicare sul giornale locale un articolo, in cui smentirà Hünkar e Demir per tutte le brutte cose che le hanno fatto in passato. Sarà felicissima del lavoro fatto e festeggerà la buona riuscita della cosa insieme all'amica Füsun.