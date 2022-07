Demir potrebbe rischiare di fare molto male a Züleyha nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Il capostipite degli Yaman organizzerà l'ennesimo piano per fare fuori Yilmaz, invece rischierà di uccidere la sua Züleyha. Infatti farà manomettere i freni della macchina di Yilmaz, ma sfortunatamente quel giorno, in quel veicolo, saliranno Züleyha e Müjgan. Le due donne lotteranno tra la vita e la morte.

Demir spara a Yilmaz, ma ferisce Gülten

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir scoprirà che Yilmaz ha acquistato la villa di Sermin.

Andrà fuori controllo e, ovviamente, se la prenderà contro l'ex della moglie. Gli punterà la pistola addosso e sparerà un colpo, ma accadrà l'impensabile: Gülten farà da scudo a Yilmaz. La ragazza rimarrà gravemente ferita e verrà trasportata d'urgenza in ospedale.

Le condizioni di salute della giovane miglioreranno giorno dopo giorno, intanto Demir e Hünkar avranno un confronto con Sermin. Lui vorrà fare veramente di tutto per recuperare la villa, che attualmente è di proprietà di Yilmaz. Nonostante le minacce di Hünkar, Sermin avrà un asso nella manica, quale sarà?

L'incidente stradale di Züleyha e Yilmaz causato da Demir

Intanto Züleyha continuerà ad avere il mal d'amore. Non sopporterà i sentimenti che il suo ex fidanzato prova per la dottoressa Müjgan, soprattutto dopo aver letto sul giornale quello che Yilmaz prova per lei.

Demir sarà stufo di vedere la moglie in quelle condizioni, così deciderà di fare fuori Yilmaz una volta per tutte.

Ordinerà a uno dei sui uomini di manipolare i freni della macchina di Yilmaz, ma il suo piano andrà a buon fine? Assolutamente no, anzi a causa della sua vendetta Züleyha rischierà di morire. Infatti Demir scoprirà che nella macchina di Yilmaz sono salite la moglie e Müjgan (quest'ultima si trovava alla guida) e a causa dei freni manomessi hanno avuto un incidente, e sarà proprio Yilmaz a salvare le due donne chiamando l'ambulanza e portandole in ospedale.

I sentimenti di Züleyha nei confronti di Demir iniziano a cambiare

Demir scoprirà che Züleyha è in pericolo di vita, così correrà in ospedale al suo capezzale. Fortunatamente sia lei che Müjgan si salveranno e la ragazza in ospedale proverà dei sentimenti contrastanti, quando si renderà conto che Demir è l'unica persona presente per lei a sostenerla.

L'uomo, sposato contro la sua volontà, sta finalmente conquistando il suo cuore?

Intanto Fekeli iniziera a indagare sull'incidente che ha coinvolto le due ragazze e ovviamente scoprirà che hanno rischiato la vita a causa dei freni manomessi. Penserà subito che dietro questa faccenda possa esserci Demir e il confronto tra i due sarà inevitabile. Demir ammetterà le sue colpe oppure no?