Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 28 luglio svelano nuovi colpi di scena. Marina avrà un incontro con Fabrizio, il suo ex marito. Rivedere Rosato desterà nella donna qualche dubbio riguardo il proseguimento del suo rapporto con Roberto. Lara, al contempo, porterà avanti il suo piano manipolando Ferri.

Manuela fingerà di essere Micaela e partirà per le vacanze insieme a Serena, Filippo e Jimmy. La ragazza farà tutto ciò per non far soffrire il nipotino.

Upas, puntata del 28 luglio: la signora Giordano incontrerà Rosato

Nel corso della puntata di Upas del 28 luglio verrà dato spazio alle vicende sentimentali di Marina. Quest'ultima sembrerà vivere un buon momento insieme a Roberto, essendosi ritrovati dopo tanto tempo. Tuttavia le cose potrebbero prendere una piega diversa. Fabrizio, difatti, non sparirà affatto dalla vita della sua ex moglie. I due si rivedranno, nonostante il loro matrimonio sia ormai finito. A quanto pare il ritorno dell'ex consorte farà nascere dei dubbi nella donna, riguardo il suo rapporto con Roberto. Gli spoiler sono criptici, difatti i dubbi potrebbero scaturire da diverse cause. Fabrizio potrebbe fare ancora un certo effetto su Marina o diversamente Rosato potrebbe dirle qualcosa che metterà in cattiva luce Ferri.

Il manager, intanto, continuerà a subire i magheggi di Lara, la quale farà di tutto per tenerlo legato a sé.

Upas, spoiler 28/7: Manuela si calerà nei panni della sua gemella

Secondo le anticipazioni dell'episodio di Upas previsto per il 28 luglio, Manuela darà prova di grande sensibilità e amore verso il nipote. La ragazza, difatti, sembrerà pronta a tutto pur di non far soffrire ancora una volta Jimmy, comprendo le mancanze di sua sorella Micaela.

Essendo quest'ultima partita per un viaggio con un olandese, Manuela metterà in atto uno stratagemma per non deludere Jimmy. La giovane Cirillo si calerà nei panni della sua gemella, partendo in vacanza con Serena, Filippo e i bambini. In questo modo Jimmy non apprenderà che la madre ha preferito fare un viaggio con uno sconosciuto, piuttosto che stare con lui.

Upas, anticipazioni 28 luglio: Mariella tenta di far riappacificare Samuel e Speranza

Nel corso della puntata di Upas del 28 luglio verrà dato spazio anche alla coppia formata da Samuel e Speranza. Mariella, dopo un litigio fra i due ragazzi, cercherà di mettere pace. La donna spingerà sua nipote a chiedere scusa al fidanzato. Speranza quindi, sollecitata dalla zia, si scuserà con Samuel. Tuttavia, nonostante le scuse avanzate, la giovane Altieri continuerà a non essere convinta del comportamento del ragazzo.