La soap opera di origini turche intitolata Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) sta continuando a regalare tantissime emozioni al pubblico italiano, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:45 circa. Nel corso degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, la protagonista principale Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà nuovamente i conti con il fratellastro Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), che l’ha venduta a Naci per saldare uno dei suoi tanti debiti di gioco. Quando il perfido uomo giungerà a Çukurova per la seconda volta, Demir Yaman (Uğur Güneş) non rimarrà di certo fermo a guardare, visto che minaccerà di ucciderlo puntandogli contro un'arma.

Trame Turchia, Terra amara: Veli sembra disposto a sparire su richiesta di Demir

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane dello sceneggiato in programmazione su Canale 5, dicono che i telespettatori rivedranno Veli, il fratellastro di Zuleyha. Tutto avrà inizio quando il perfido uomo, dopo essere stato mandato via da Hunkar (Vahide Perçin) in cambio di una somma di denaro, promettendo di non rimettere più piede nella tenuta dei Yaman, si rifarà vivo a seguito della nascita del nipote Adnan.

Non appena Veli farà credere a Demir e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) di essere suo cugino, Zuleyha fingerà di stare al suo gioco dopodiché non riuscirà ad impedirgli di sottrarle una collana molto costosa: non si farà attendere l’intervento di Yaman, visto che essendo a conoscenza che in realtà Veli è il fratellastro di sua moglie lo minaccerà puntandogli un' arma da fuoco contro.

Quest’ultimo oltre a supplicare Demir di lasciarlo in vita, sembrerà disposto ad andarsene via per non tornare più una volta per tutte.

Veli è convinto che il padre del piccolo Adnan sia Yilmaz

Nei giorni seguenti Veli dimostrerà di aver mentito a Yaman, dato che ha preso in affitto una camera di una pensione situata a Çukurova, con l’obiettivo di trovare una soluzione per ottenere i soldi che la sorella possiede dopo aver sposato Demir.

Per riuscire nel suo intento, il fratellastro di Zuleyha attuerà la sua prossima mossa, avvicinandosi a Sermin: in particolare l’uomo approfitterà di un incontro con la moglie del dottor Sabahattin (Turgay Aydin), per farle credere di avere un interesse nei suoi confronti.

Inoltre dagli spoiler si evince che Veli sia convinto che il vero padre del figlio della sua sorellastra sia Yilmaz (Uğur Güneş) creduto morto ma che in realtà è sfuggito alla morte per merito dell’intervento del compagno di cella Fekeli (Kerem Alışık). L'uomo domanderà a Sermin se secondo lei il neonato e Demir si somigliano.