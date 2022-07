Continuano ad appassionare le trame di Terra Amara, la nuova soap opera in onda su Canale 5 in questa calda estate. Le nuove anticipazioni svelano che Zuleyha purtroppo avrà un incidente molto grave, in seguito al quale perderà il bambino che aspetta. Una notizia che la getterà nella completa disperazione.

Nel frattempo, non si farà che parlare di quanto accaduto tra Fekeli e Demir, senza sapere che il responsabile è stato lo zio di Fikret per farlo uscire dallo stato di clandestinità.

Anticipazioni Terra Amara: le accuse di Demir

Prosegue il grande successo della nuova soap opera turca Terra Amara, trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 e che il pubblico ha accolto con grande entusiasmo, visti gli ascolti molto alti.

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, vedremo le conseguenze di quanto accaduto tra Fekeli e Demir, anche se il paese non sa che si tratta di un trucco architettato dal furbo zio di Fiket per farlo uscire dalla clandestinità. Questo equivoco non farà altro che peggiorare ancora di più la già complicata situazione.

Successivamente, Fekeli riceverà la visita di Fikret. Qui ci sarà anche Demir, che proverà a trovare una soluzione, ma senza alcun risultato. Fiket deve accettare l'idea di aver avuto un padre dall'indole aggressiva. Se non arriverà a maturare questa triste consapevolezza, non ci potrà essere alcun margine di recupero per quanto riguarda il loro rapporto.

Demir pare avere le idee molto chiare: se Fiket non la smetterà di fare del male alla sua famiglia, agirà di conseguenza.

Queste parole incontreranno il benestare di Fekeli, che si schiera dalla sua parte.

Ci sarà quindi un acceso confronto tra Fikret e Demir: quest'ultimo non avrà dubbi, accusandolo di averlo fotografato intenzionalmente con Umit.

Zuleyha perde il bambino, anticipazioni Terra Amara

Tanti gli eventi avversi che terranno con il fiato sospeso i telespettatori nelle prossime puntate di Terra Amara.

Nei nuovi episodi, Umit dovrà fare i conti con tante situazioni complicate: da una parte la sua relazione con Demir e dall'altra il riavvicinamento con la madre.

Ciò che però sarà preponderante per Umir sarà riavere l'amore di Demir e, per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, penserà che l'unico modo possibile sia quello di essere sincero riguardo Zuleyha: sarà la scelta giusta?

Ma ecco che un tragico evento cambia di nuovo tutte le carte in tavola. Come svelano le anticipazioni di Terra Amara [VIDEO], Demir verrà a sapere che Zuleyha aspetta di nuovo un bambino. Una notizia bellissima, se il crudele destino non si mettesse sempre di mezzo.

La povera Zuleyha, infatti, avrà un grave incidente e perderà il bimbo che aspetta.