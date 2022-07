Steffy scopre che Finn è vivo nelle nuove puntate di Beautiful che si sono appena registrate in una location da sogno, Monaco. Le immagini esclusive arrivano dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che era sul set per godersi la scena madre di questa stagione della soap opera made in America.

Per girare le scene cult, Bradley Bell, creatore di Beautiful, ha fatto arrivare a Monaco i quattro assoluti protagonisti che daranno vita all'epilogo di un incubo durato mesi: Steffy (Jaqueline MacInnes Wood), Finn (Tanner Novlan), Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen).

Steffy scopre che Finn è vivo: spoiler Beautiful

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy si è fatta ricoverare in in un istituto psichiatrico. La giovane Forrester non ha retto al dolore per la perdita del marito e da qualche tempo è andata in Europa in compagnia di Kelly.

Un modo per ritrovare se stessa, ma che non è servito.

Troppo devastante il dolore per la morte di Finn, l'uomo che aveva appena sposato e che ha perso la vita per colpa di Shauna, ora ancora a piede libero dopo essere evasa di prigione con l'aiuto di Mike, la sua fidata guardia carceraria.

I fan della soap si chiedono quando Steffy scoprirà che Finn è vivo e la risposta è arrivata direttamente dal magnifico set monegasco, dove si stanno girando le scene dell'emozionante incontro.

Ma cosa succederà? A svelarlo, la stessa Jaqueline MacInnes Wood.

L'amore tra Steffy e Finn non conosce confini

Sul set, la troupe del settimanale ha avuto modo di parlare con gli attori protagonisti di questa scena che rimarrà nella storia della soap opera. A far sognare è il volto di Steffy: ''La location era magica e veramente emozionante; la scena madre potrebbe diventare leggendaria''.

Mentre Jaqueline legge il copione per ripassare le battute, ecco che un inviato di Sorrisi scambia due parole con Tanner Novlan (Finn), bello come il sole e senza dubbio guarito dalle ferite per le quali Li lo aveva portato in clinica.

Finn è vivo e torna da Steffy, spoiler Beautiful

Dunque, il piano di Finn per fuggire dalla clinica andrà a buon fine.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Finn si era svegliato chiedendo di Steffy, ma Sheila gli ha mentito. Il bel dottorino però non si arrenderà e metterà in atto un piano per fuggire.

Ancora non sappiamo i dettagli della fuga e che fine farà Sheila, ma vedere Steffy e Finn a Monaco, belli come il sole e pronti a vivere di nuovo il loro amore, sicuramente fa sognare.

Nella meravigliosa cittadina ci sono anche Taylor e Ridge e chissà che anche per loro non risbocci l'amore, complice l'atmosfera da sogno che fa da cornice a una delle scene che rimarrà senza dubbio nella storia della soap.