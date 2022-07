Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha potrebbe dimostrarsi disposta a tutto pur di riavere suo figlio, visto che Demir non le permette di vederlo liberamente. Il marito, però potrebbe concederle di averlo con sé, ma a una condizione: dovrà lasciare che Yilmaz e Müjgan convolino a giuste nozze.

Sboccia l'amore tra Hünkar e Fekeli: i due passano la notte insieme

Sarà amore per Hünkar e Fekeli nelle prossime puntate di Terra Amara. I due trascorreranno la notte insieme e lui avrà occhi solo per lei dichiarandole: "Siamo arrivati a questo amore con un ritardo di quarant'anni".

Quando si risveglieranno faranno colazione insieme e prima di salutarsi lui le porgerà una margherita, proprio come faceva quando era bambino.

Hünkar tornerà nella villa e Demir le chiederà dove ha trascorso la notte, ma lei non gli darà nessuna spiegazione. Per cambiare argomento gli chiederà per quanto tempo ha ancora intenzione di tenere Adnan lontano da Züleyha e Demir sarà molto chiaro: lo potrà vedere solamente sotto la sua supervisione, non vuole che la moglie possa in qualche modo tentare la fuga con il piccolo.

Demir scopre che a denunciarlo è stata Sermin

Il giorno seguente Züleyha si preparerà a uscire in città, ma Hünkar la avvertirà: non potrà uscire da sola, ma solo in compagnia di Seher.

La moglie di Demir non sospetterà che Seher debba in qualche modo sorvegliarla e allo stesso tempo sarà più forte rispetto agli ultimi tempi, che l'hanno vista un po' più fragile. Vorrà vendicarsi di tutti coloro che l'hanno ferita, in primis Hünkar e sa quale potrebbe essere il suo punto debole: Fekeli.

Intanto Demir scoprirà che è stata Sermin a denunciarlo alla polizia per la sparatoria provocata a casa di Fekeli durante la festa di fidanzamento di Yilmaz e Müjgan.

L'uomo sarà pronto ad attaccarla, ma la mamma lo fermerà. Ovviamente Hünkar parlerà anche alla nipote e le dirà di smetterla, perché da questo momento in poi non la proteggerà più.

L'ultimatum di Demir a Züleyha

Intanto Demir non esiterà a minaccerà Züleyha per quanto riguarda la faccenda del piccolo Adnan: le dirà che glielo fa vedere solamente sotto la sua supervisione.

La possibilità di rivedere il piccolo Adnan si presenterà quando Demir e Züleyha andranno insieme al cinema. Nella stessa sala ci saranno anche Yilmaz e Müjgan, e Züleyha, ovviamente non riuscirà a togliere gli occhi di dosso alla coppia. Quando Demir si accorgerà di questo atteggiamento, passerà alle minacce: potrà riavere il piccolo Adnan solamente se lascerà che Yilmaz e Müjgan si sposino.