Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verrà fuori che anche Hünkar ha un cuore. Infatti inizierà a sbocciare l'amore tra lei e Fekeli. Lui le racconterà le sue sofferenze quando ha scoperto che lei avrebbe sposato Adnan Yaman, ma durante quell'incontro una tempesta li costringerà a trascorrere la notte in una capanna e i due dormiranno vicini abbracciati.

La confessione di Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra Amara sboccerà l'amore tra Hünkar e Fekeli. Quest'ultimo proporrà un'uscita alla signora Yaman e la porterà nel suo "posto speciale", il luogo in cui lui si rifugia da quando, tanti anni prima, ha scoperto che Hünkar avrebbe sposato Adnan Yaman.

I due trascorreranno del tempo insieme, ma durante il tragitto verso casa la coppia troverà la strada bloccata da alcuni alberi, infatti una tempesta gli ha abbattuti, bloccando così la carreggiata.

Hünkar e Fekeli si troveranno costretti a trovare rifugio in una capanna che si trova nelle vicinanze e a quanto pare la cosa non gli dispiacerà. Se all'inizio proveranno a mantenere le distanze, successivamente si lasceranno andare, infatti dormiranno abbracciati e mano nella mano.

Züleyha vuole togliersi la vita

Prima di tutto ciò, però, Hünkar dovrà preoccuparsi di Züleyha. Lo stato psicofisico della ragazza, infatti, sarà in bilico, non riuscirà più a reggere una vita che non le appartiene, così tenterà il suicidio provando a tagliarsi le vene.

Il tutto accadrà quando Demir sarà ancora in carcere per aver dato inizio alla sparatoria a casa di Yilmaz. Per questo motivo Hünkar dovrà trovare una soluzione per il "bene della ragazza e del piccolo Adnan", così deciderà di farla rinchiudere in una clinica psichiatrica.

Quando Demir uscirà dalla prigione e scoprirà che la moglie si troverà in ospedale, deciderà di andare subito a liberarla, anche perché la scena a cui dovrà assistere sarà abbastanza inquietante, infatti troverà delle infermiere che bloccheranno con la forza la moglie per somministrarle un antidolorifico.

Züleyha giura fedeltà eterna a Demir

Demir porterà via Züleyha senza sporgere alcun tipo di denuncia e la ragazza gli sarà grata per il bel gesto compiuto nei suoi confronti. Per ringraziarlo l'unica cosa che potrà fare sarà giurargli che gli starà accanto per il resto della sua vita, ma sarà veramente così?

Perché durante la sparatoria, e grazie anche al fatto che Yilmaz ha protetto con il suo stesso corpo Züleyha da un proiettile, in tanti hanno capito che tra loro c'è ancora qualcosa. La stessa Müjgan ha deciso di lasciare Yilmaz proprio per questo motivo, ma nelle prossime puntate tornerà sui suoi passi.