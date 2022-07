Andrea Nicole, su Instagram, è stata protagonista di uno sfogo. L'ex tronista di U&D ha spiegato di aver ricevuto moltissimi messaggi da presunti fan di Lulù Selassié. Tuttavia, la diretta interessata ha rivelato che si è trattato di messaggi "poco carini". Il motivo? L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha preso parte ad un evento in cui era presente Manuel Bortuzzo.

L'episodio incriminato

L'ex volto di U&D si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su un episodio accaduto qualche giorno fa. Su Instagram, Andrea Nicole Conte ha raccontato di aver iniziato a ricevere moltissimi messaggi in chat, dopo la partecipazione ad un evento in cui era presente anche l'ex gieffino Manuel Bortuzzo.

Andrea Nicole Conte ha affermato: "Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti messaggi (troppi) che mi sono arrivati". La diretta interessata ha precisato che non si è trattato di messaggi amichevoli. Sebbene abbia compreso che i commenti non erano riferiti a lei ma all'ex di Lulù Selassié, l'ex tronista ha trovato l'episodio di cattivo gusto.

L'appello dell'ex tronista

Andrea Nicole Conte ha ammesso di non sapere cosa sia accaduto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L'ex tronista di U&D si è sentita in dovere di dare un consiglio ai fan della Principessa: "Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non stanno più insieme, è imbarazzante e infantile".

La giovane ha precisato che si può supportare il proprio benimiano anche senza insultare il prossimo.

Da quanto si apprende, i fan di Lulù Selassié avrebbero insultato Manuel Bortuzzo e avrebbero invitato l'ex tronista a trattare male il nuotatore.

Manuel Bortuzzo ancora nel mirino

Tutte le storie d'amore possono giungere al capolinea, soprattutto quando si è giovani.

Nel caso di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, i fan della "Princess" continuano ad avercela con il nuotatore per come ha chiuso la love story.

Il comunicato all'Ansa per rendere pubblica la fine della relazione non è piaciuto affatto ai sosenitori della 24enne. Inoltre, l'atteggiamento del nuotatore è finito al centro di una polemica mediatica. L'ex gieffino è stato accusato di aver mancato di rispetto a Lulù: al Maurizio Costanzo Show, lo sportivo ha ironizzato sulla sua ex mentre a Verissimo aveva utilizzato toni piccati nei confronti della ragazza etiope.

Al contrario, Lulù da Silvia Toffanin si era sentita in dovere di augurare il meglio al suo ex fidanzato. La stessa Principessa in lacrime si era detta pronta a voltare pagina, ma non ha mai compreso l'accanimento della famiglia Bortuzzo e dei suoi amici nei suoi confronti.