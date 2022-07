Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati. L'annuncio è arrivato su Instagram dall'ex corteggiatrice di U&D. La coppia si era conosciuta sei anni fa all'interno del programma di Maria De Filippi: i due ex volti avevano preso parte anche a Temptation Island e da un po' avevano intrapreso una convivenza.

Le parole dell'ex corteggiatrice

Riccardo Gismondi era salito sul trono di Uomini e Donne nella stagione 2016/2017. Al termine del suo percorso, il giovane romano aveva deciso di uscire dal dating show di Canale 5 con Camilla Mangiapelo.

Da quel momento la coppia era diventata inseparabile: entrambi avevano messo alla prova il loro amore anche a Temptation Island e l'avevano superata a pieni voti. In seguito alle voci di rumor su una presunta crisi, l'ex corteggiatrice di U&D ha deciso di fare chiarezza confermando i gossip: "Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine". Camilla ha spiegato che lei e Riccardo si sono lasciati di comune accordo ed entrambe hanno preso strade differenti. La coppia aveva intrapreso una convivenza, quindi i fan non li vedranno più sotto lo stesso tetto.

I motivi della rottura

Nel post d'addio, Camilla Mangiapelo ha spiegato che tra lei e l'ex tronista romano la relazione è giunta al capolinea per obbiettivi lavorativi e personali differenti.

La diretta interessata ha precisato di non rinnegare di nulla dei sei anni trascorsi al fianco di Gismondi. La influencer si è solamente limitata ad accennare i motivi della rottura con Riccardo, ma ha preferito non entrare nei dettagli. Probabilmente gli obbiettivi che avevano non riuscivano più ad essere gli stessi e prima di effettuare una scelta che magari non li avrebbe resi felice, Riccardo e Camilla hanno deciso di dirsi addio.

Con rammarico l'ex corteggiatrice di U&D ha affermato: "Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono". Al momento non è dato sapere se sia stato l'ex tronista o la influencer a prendere la decisione di interrompere la relazione.

La richiesta di Mangiapelo

Prima di concludere Camilla Mangiapelo ha fatto una richiesta a tutti i suoi fan.

Dal momento che sta vivendo un momento di difficoltà, la diretta interessato ha chiesto "rispetto e privacy".

L'ex protagonista di U&D ha fatto notare di averci messo la faccia per rispetto di chi la segue e ogni giorno da sei anni a questa parte gli fa sentire il proprio affetto. Inoltre, la diretta interessata ha ringraziato per il supporto che sta ricevendo in questo momento.

Mentre Camilla Mangiapelo ha deciso di rendere pubblica la fine della relazione, Riccardo Gismondi si è trincerato dietro un silenzio assordante.