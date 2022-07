Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati. Dopo i pettegolezzi di Gossip che circolavano sulla coppia uscita da U&D, l'ex corteggiatrice ha rotto il silenzio e ha confermato tutto. La diretta interessata ha chiesto comprensione a tutti i suoi fan, poiché non sta passando un bel periodo. Inoltre, la diretta interessata ha lasciato intendere che non si aspettava un epilogo simile dopo il dating show di Maria De Filippi.

Le parole dell'ex corteggiatrice

Dopo la scelta di Matteo Ranieri, la coppia si era vista pochissime volte sui insieme. Anche sui social non era andata meglio, i due ex volti di U&D avevano postato solamente qualche foto insieme.

Gli esperti di gossip, da tempo mormoravano di una relazione mai sbocciata tanto che i due pare che si siano visti solamente poche volte lontano dai riflettori.

In seguito ai numerosi rumor sul suo conto, Valeria Cardone ha deciso di fare chiarezza su Instagram confermando l'addio con Matteo Ranieri. Poi, ha aggiunto: "Purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo". Infine, Valeria ha tagliato corto: "Vi chiedo un po' di comprensione, perché non sto passando un bel periodo".

Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, l'esperto di gossip Alessandro Rosica sul web ha chiesto a Maria De Filippi di controllare meglio chi mette sul trono di Uomini e donne, altrimenti il programma rischia solo di diventare una farsa.

Matteo e Valeria: distanti dopo il dating show

Mentre l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio, l'ex tronista non ha proferito alcuna parola.

Archiviato il percorso nel dating show di Maria De Filippi, la coppia è sempre apparsa distante. In principio, Ranieri ha sempre smentito le voci di crisi con Valeria.

Il diretto interessato aveva sempre spiegato di non essere un amante del mondo dei social.

Tuttavia, i fan della coppia avevano già pensato che tra le cose tra la coppia non andassero a gonfie vele: Matteo nel giorno del compleanno della sua fidanzata non ha mai postato un messaggio per farle gli auguri. Inoltre, l'ex tronista è partito per un mese con la sua famiglia per un viaggio tra Regno Unito e Irlanda.

Il commento di Federica Aversano

Poco prima della conferma di Valeria Cardone, Federica Aversano aveva espresso la sua opinione sulla presunta crisi della coppia.

La corteggiatrice "non scelta", su Instagram, alle domande dei follower aveva smentito di essere contenta per il momento di difficoltà vissuto dalla "rivale in amore". A tal proposito Federica aveva affermato: "Non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi, me ne dispiace". D'altronde, Aversano ha sempre speso parole di stima nei confronti di Valeria Cardone.