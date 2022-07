Davide e Chiara si sono lasciati. La coppia che si era formata nello studio di Uomini e donne è da un po' di settimane al centro del gossip, complici le voci che si rincorrevano legate ad un addio.

Voci che, in queste ore, hanno trovato conferma grazie ad alcuni post social di Chiara, la quale ha scelto di far chiarezza dopo le voci che sono trapelate in rete. La ragazza ci ha tenuto a fare delle precisazioni e non ha nascosto che questa rottura con Davide, è dura da affrontare.

Davide e Chiara si sono lasciati: è finita tra i due ex di Uomini e donne

Nel dettaglio, tra le coppie più longeve che si sono create a Uomini e donne vi è sicuramente quella che vede protagonisti Davide e Chiara.

Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, scelsero di prendere in mano le redini della loro relazione e di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo.

Tutto tra i due sembrava procedere nel migliore dei modi: da un po' di tempo, ormai, Davide e Chiara avevano intrapreso la convivenza e sembravano essere fatti davvero per stare insieme.

Eppure, in queste ultime giornate, è arrivata la conferma della crisi in corso tra i due ex protagonisti della trasmissione Mediaset, che si sono detti addio definitivamente.

'Non sono un mostro', interviene Chiara dopo la rottura con Davide

Le voci di crisi tra Davide e Chiara sono iniziate nel momento in cui la ragazza aveva lasciato la Puglia per tornare di nuovo a Roma. In un primo momento i due ex volti di Uomini e donne hanno scelto di non parlare ma, alla fine, Chiara ha preferito mettere in chiaro le cose.

Si ipotizzava, infatti, che alla base di questa rottura ci fosse la gelosia fin troppo eccessiva della ragazza, che avrebbe portato l'ex tronista Davide Donadei a chiudere questa relazione.

Voci che sono state smentite da Chiara, la quale non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine contro i detrattori social.

"Adesso improvvisamente sono un mostro.

Non lo sono, non lo sono mai stata. Non sono proprio quella che mi descrivete", ha precisato Chiara che ha così smentito tutte le voci poco edificanti che circolano sul suo conto.

La causa della rottura tra Davide e Chiara di Uomini e donne

"In un anno e mezzo siamo stati felici. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui", ha aggiunto ancora Chiara provando a spiegare i motivi di questa rottura con Davide, a distanza di un po' di tempo dalla fatidica scelta avvenuta a Uomini e donne.

Al tempo stesso, però, la ragazza non ha nascosto la sua sofferenza e il fatto che sia difficile fare i conti con questo addio.

"Non pensavo fosse così dura", ha aggiunto l'ex volto di Uomini e donne parlando con i fan social.