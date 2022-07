Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, arriverà un nuovo personaggio, Erçüment, ovvero il nipote di Hünkar. Il giovane trascorrerà del tempo nella villa degli Yaman e Demir sarà pronto ad "arruolarlo" nella sua guerra contro Yilmaz. Intanto Erçüment metterà gli occhi addosso a Gülten e farà di tutto per conquistarla.

A villa Yaman ci sarà un nuovo ospite che potrebbe sconvolgere la vita di Gülten

Saranno ancora tempi duri per Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara. Demir, infatti, ha deciso di non fargli vedere Adnan senza la sua supervisione.

Non si fida di lei soprattutto da quando ha tentato di togliersi la vita: teme per la sua salute mentale, ma soprattutto ha paura che la ragazza possa nuovamente provare a scappare con il piccolo Adnan.

Intanto nella villa arriverà un ospite inatteso e che avrà intenzione di soggiornare dagli Yaman per diverso tempo. Il suo nome è Erçüment ed è il nipote di Hünkar. Per Demir si rivelerà il complice perfetto nella sua eterna lotta contro Yilmaz, per questo lo "arruolerà" per combattere questa guerra.

Erçüment inizierà a esplorare la villa e andrà in cucina per presentarsi al personale di servizio. Tutte le ragazze si innamoreranno di lui, ma il nipote di Hünkar avrà occhi soltanto per una di loro: Gülten.

La sua unica intenzione sarà corteggiarla fino a quando non riuscirà a conquistarla, ma la ragazza non subirà facilmente il fascino del giovane.

Fekeli ha un malore e viene condotto in ospedale

Intanto Çengaver farà una soffiata a Yilmaz e gli dirà che è stato Demir a cercare di uccidere Fekeli. Ovviamente il ragazzo penserà subito di vendicarsi, per questo si metterà alla ricerca di Demir, ma Müjgan proverà a bloccarlo facendogli un ultimatum: o mette da parte la sua sete continua di vendetta o lei non sarà disposta a sposarlo.

Non vorrà trascorrere il resto della sua vita pensando che un giorno non possa rientrare a casa, magari perché ucciso per mano di qualcuno.

Nel mentre Yilmaz riceverà una telefonata: Fekeli ha perso coscienza ed è stato portato subito in ospedale. Il giovane correrà verso il nosocomio e quando arriverà potrà tirare un sospiro di sollievo: Fekeli è sveglio e cosciente.

L'uomo avrà modo di parlare con Yilmaz e gli dirà di non preoccuparsi per lui, perché ormai ha una ragione per vivere. Il giovane, curioso, gli chiederà qual è, ma Fekeli non se la sentirà di dirgli che si sta avvicinando sempre di più a Hünkar, visto che gli Yaman sarebbero i loro più acerrimi nemici.

Infatti i due hanno anche trascorso una notte insieme in una capanna, dove sono rimasti bloccati a causa di un temporale. Tra loro non è successo nulla di che, a parte dormire insieme abbracciati.