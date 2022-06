Le voci di rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si fanno sempre più insistenti. La coppia uscita da U&D, da tempo non pubblica nulla insieme: l'ex tronista non ha postato sui social neanche un messaggio d'aguri all'ex corteggiatrice nel giorno del suo compleanno. Secondo Deianira Marzano, la coppia starebbe prendendo tempo per annunciare l'addio.

La segnalazione

Deianira Marzano in una storia, su Instagram, ha postato il messaggio di un utente inviato a Valeria Cardone. Nel dettaglio, il fan di u&D ha chiesto all'ex corteggiatrice di non stare al gioco e raccontare tutta la verità sulla relazione con Matteo Ranieri.

L'utente ha esordito: "Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto ad una scelta strategica". Inoltre, è stato chiesto a Valeria di non postare due foto con l'ex tronista quando torna dal viaggio in Inghilterra solo per dimostrare che tutto procede a gonfie vele. Successivamente l'utente ha fatto notare che crede nella buona fede di Valeria, quindi ha consigliato di non prendere in giro i suoi fan: "Sai farti valere, il pubblico apprezzerà di più".

Al termine della storia, l'esperta di gossip ha fatto una sua personale riflessione: "Matteo e Valeria cercano di capire come annunciare la rottura".

Matteo e Valeria sempre più distanti

Ovviamente, la riflessione di Deianira Marzano è personale. Dunque, non possiamo dire con certezza che la neo coppia nata a U&D si sia lasciata.

Tuttavia, sul web gli indizi sembrano dare ragione alla blogger.

Dopo la scelta nel dating show di Maria De Filippi, Matteo Ranieri e Valeria Cordone si sono visti pochissimo insieme. Sui social la coppia ha postato davvero pochi momenti di coppia. In un primo momento tutti pensavano che fosse dovuto alla distanza. Ad alimentare le voci di crisi, però, ci ha pensato l'ex tronista.

Matteo è partito un mese per un viaggio di famiglia tra Irlanda e Inghilterra.

Il silenzio dell'ex corteggiatrice

Nonostante sul web si continui a parlare di crisi tra i due ex protagonisti di U&D, la coppia continua a sostenere di non essersi mai lasciata. Anzi, lo stesso Matteo Ranieri ha più volte precisato che non è un tipo che ama condividere la sua vita sui social.

Tuttavia, il giorno del compleanno di Valeria Cardone l'ex tronista non ha pubblicato alcun messaggio per lei. Il bel ligure si è solamente limitato a condividere alcuni scatti del viaggio con la famiglia e alcune foto che lo ritraggono con l'amico Luca Salatino. Quest'ultimo è stato il "compagno di trono" di Matteo Ranieri.

In tutto questo Valeria Cardone continua a restare in silenzio e non fornire alcuna informazione sulla relazione con Matteo Ranieri, i fan però sono convinti della rottura.