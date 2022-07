Mentre le voci di una crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei prendono sempre più consistenza, Roberta Giusti ha voluto metterci la faccia per chiarire come stanno le cose tra lei e Samuele Carniani. Da qualche giorno i due non compaiono insieme sui social e i follower della coppia nata durante l'ultima stagione di Uomini e donne hanno subito collegato tale assenza ad un allontanamento. In realtà, non c'è nulla di più falso. L'ex tronista, infatti, ha chiarito che, al contrario di prima, lei e il fidanzato adesso vivono in città differenti per portare avanti i loro impegni, per cui non si vedono più come prima.

In ogni caso, per il momento, i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Samuele e Roberta stanno ancora insieme

Nessuna crisi tra Roberta e Samuele: l'allarme nato per via di mancanza di post di coppia è stato disattivato immediatamente dalla diretta interessata prima che prendesse piede una diceria falsa. In questa estate, tante coppie nate a Uomini e Donne si sono dette addio, da quella storica formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi a quella formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Per questo, forse, ogni segnale, anche il più insignificante, viene ingigantito dai telespettatori del dating show che tra circa un mese ricomincerà con le sue registrazioni.

Molti utenti valutano la solidità di una coppia, soprattutto se nata in tv, dalla quantità di interazioni social, per questo Roberta ha messo in chiaro il motivo per cui da qualche tempo non compare col fidanzato.

'Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse', ha scritto Giusti rispondendo alle curiosità dei fan su Ig. 'Stiamo affrontando la distanza', ha chiarito l'ex tronista, specificando che fino ad un mese prima vivevano insieme ma adesso non è più così.

L'ex tronista rassicura i fan

'Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme), ma le cose vanno bene', ha proseguito Roberta che ha affermato che, sebbene la loro coppia sia nata davanti alle telecamere, ognuno di loro deve portare avanti i propri progetti di vita.

In ogni caso, la giovane ha affermato che entrambi se la cavano piuttosto bene a gestire tutto. Infine, Giusti ha terminato affermando che, anche se non pubblicano sui social per tre giorni, non si deve correre alla conclusione che tra loro è finita.

Samuele e Roberta stanno cercando di vivere il loro rapporto a distanza senza tralasciare lavoro e studi ma, stando alle parole della giovane, pare che tutto vada avanti senza troppi intoppi. In ogni caso, non è la quantità di foto postate su un social, o quantomeno non solo quello, a dimostrare l'unità o meno della coppia. Su questo punto Roberta è stata più che chiara,