Colpi di scena a non finire per i telespettatori di Beautiful nel corso del mese di agosto 2022. Le anticipazioni, infatti, rivelano che non sarà solo Liam a essere arrestato per l'omicidio di Vinny, ma pure il padre Bill Spencer. Il magnate, giunto alla polizia per scagionare il figlio, non riuscirà nel suo intento. Il tenente Baker arresterà entrambi gli Spencer, ritenuti responsabili in egual misura della morte del giovane Vinny.

Liam è alla polizia per l'omicidio di Vinny

In Beautiful, nel corso delle puntate in onda su Canale 5, arriverà il momento per Liam di andare a costituirsi alla polizia.

Dopo essersi confrontato con Hope, il giovane avrà deciso di svuotare il sacco e liberarsi del peso che lo ha attanagliato sin dalla notte dell'incidente. Quindi, all'insaputa di Bill, andrà alla centrale e chiederà di parlare con il tenente Baker. Liam racconterà quindi la sua versione dei fatti. È lui il pirata della strada che stanno cercando. Si guarderà bene però, dal coinvolgere il padre Bill. Lo vuole tenere fuori e non rivelerà alla polizia che è stato Bill a scegliere di fuggire dal luogo dell'incidente e ad occultare tutte le prove.

Baker arresta sia Liam che Bill Spencer: anticipazioni Beautiful

Nel corso degli episodi in onda ad agosto 2022, Bill verrà a sapere da Hope che il figlio sarà alla centrale di polizia e correrà proprio lì per impedire che Liam faccia una sciocchezza.

Purtroppo arriverà tardi, visto che il marito di Hope avrà già confessato. Padre e figlio parleranno per pochi minuti, dopo di che, Bill dirà a Baker che è lui l'unico colpevole della morte di Vinny. Il magnate lo farà nella speranza che la polizia lasci libero Liam, ma le cose non andranno così. Baker, infatti, sarà su tutte le furie, visto che avrà la sensazione che con questa doppia confessione, gli Spencer vogliano farla franca.

Invece non sarà così, visto che arresterà entrambi, sia Liam che Bill.

Liam e Bill dietro le sbarre: Justin riuscirà a farli uscire?

Quindi in Beautiful, presto i telespetattori vedranno sia Liam che Bill Spencer dietro le sbarre . Il magnate non sembrerà nemmeno preoccuparsi troppo, almeno inizialmente, visto che sarà certo che il suo amico Justin li tirerà fuori di prigione entro poche ore.

Insomma, avrà la speranza di tornare in libertà dietro il pagamento di una cauzione. Tutto in attesa del processo. Le cose però, sembreranno essere più complicate del previsto, visto che Liam e Bill rimarranno in carcere più a lungo del previsto. In tutto questo, ci metterà lo zampino proprio Justin che, invece di aiutare l'amico, farà una mossa a sorpresa. Ma per sapere cosa accadrà, bisognerà attendere le anticipazioni di Beautiful.