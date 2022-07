L'appuntamento con Un altro domani prosegue su Canale 5 e, le nuove anticipazioni spagnole della soap, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Carmen e Kiros che, nei prossimi appuntamenti con la soap, riusciranno finalmente a veder trionfare il loro amore.

Per quanto riguarda, invece, le vicende di Julia, gli spoiler rivelano che si ritroverà a fare i conti con l'arrivo dell'ex.

Il matrimonio di Carmen e Kiros: anticipazioni spagnole Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Un altro domani previste prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Carmen e Kiros arriverà finalmente il momento di potersi unire in matrimonio.

Dopo aver affrontato e superato una marea di ostacoli, i due diventeranno marito e moglie a tutti gli effetti.

Non è stato facile per Kiros mettere alla prova il suo amore per Carmen e attendere il suo arrivo per ben tre notti consecutive, complice l'apparizione di mamma Dolores che ha imposto a sua figlia delle regole particolarmente rigide.

Alla fine, però, l'amore ha trionfato: le anticipazioni di Un altro domani rivelano che Carmen e Kiros convoleranno a nozze.

Carmen e Kiros felici, Julia spiazzata da Leo: spoiler Un altro domani

La donna si presenterà alla cerimonia nuziale, che si svolgerà nella giungla, con il famoso abito a pois col quale per la prima volta aveva fatto breccia nel cuore di Kiros.

Riuscirà il loro amore a resistere nel corso del tempo?

Occhi puntati anche sulle vicende di Julia che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà a fare i conti con una proposta di nozze del tutto inaspettata.

Le anticipazioni di Un altro domani rivelano che Leo deciderà di farsi coraggio e chiederà a Julia di diventare sua moglie a tutti gli effetti, unendosi così in matrimonio.

Julia ritrova il suo ex Sergio: anticipazioni spagnole Un altro domani

Una proposta che non passerà affatto inosservata e che prenderà alla sprovvista la donna, la quale chiederà un po' di tempo per riflettere e pensare.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Julia si ritroverà a dover fare i conti anche con il ritorno in città del suo ex fidanzato Sergio.

Tale presenza non passerà inosservata, anche perché Julia comincerà a sospettare che il suo ex sia tornato non per i motivi che lui professa, bensì che dietro ci sia dell'altro. Possibile che Sergio voglia riconquistarla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Canale 5.

Quale sarà la programmazione autunnale di Un altro domani?

Intanto, i numerosi fan e appassionati della soap sono curiosi di scoprire quella che sarà la programmazione autunnale di Un altro domani, a partire dal mese di settembre.

Con il ritorno stabile di Uomini e donne, la soap che vede protagonisti Carmen e Kiros non potrà proseguire nella fascia oraria delle 14:45 e a tal punto bisognerà capire quale sarà la nuova programmazione destinata alla soap opera spagnola.

Occuperà lo slot orario che fa da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso? Sarà trasmessa durante il pomeriggio nei weekend di Canale 5? Stessi dubbi anche per l'altra soap lanciata questa estate, Terra Amara, di cui bisognerà capire la nuova programmazione per la stagione autunnale.