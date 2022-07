L'appuntamento con Un altro domani prosegue su Canale 5 e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate rivelano che ci saranno vari colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Julia e Tirso che, in queste nuove puntate, si ritroveranno a parlare del loro possibile futuro insieme.

Il confronto tra i due sarà particolarmente serrato ma, all'improvviso, verrà stravolto da un terribile incidente che coinvolgerà il giovane Tirso.

Julia e Tirso ai ferri corti: anticipazioni spagnole Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un altro domani in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che nonostante le pressioni da parte di Leo, Julia preferirà non cimentarsi in nessun'altra storia d'amore, complice anche l'addio che c'è stato con Tirso.

Eppure quella che sembrava essere una storia d'amore ormai archiviata e messa da parte, tornerà a galla più forte che mai.

Le anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che ben presto Julia e Tirso si ritroveranno ad avere un nuovo accesissimo confronto "faccia a faccia".

Tirso vittima di un terribile incidente: anticipazioni Un altro domani

Lo scopo sarà quello di far chiarezza sui sentimenti che l'uno provano nei confronti dell'altro. Julia, in particolar modo, metterà alle strette Tirso, con una domanda ben precisa: "Vuoi stare con me, si o no?".

Ma proprio nel momento in cui Tirso starà per dare la sua risposta, accadrà qualcosa di terribile. Gli spoiler della soap Un altro domani rivelano che l'uomo si ritroverà a essere vittima di un terribile incidente: un auto lo prenderà in pieno per strada e Tirso sarà in serio pericolo di vita.

Tale incidente avverrà sotto gli occhi increduli di una disperata Julia, che subito si avvicinerà a Tirso per capire cosa sia successo e lo troverà privo di sensi e in un mare di sangue.

Sempre bene gli ascolti di Un altro domani nel pomeriggio di Canale 5

Insomma i prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola Mediaset si preannunciano densi di sorprese per i telespettatori che, in queste settimane, si stanno appassionando alle vicende dei vari protagonisti.

La media di ascolti di Un altro domani, seppur in piena estate, risulta essere di circa un milione e mezzo di spettatori al giorno, con uno share che viaggia tra il 15 e il 17%.

Numeri che potrebbero spingere i vertici del Biscione a confermare la soap spagnola con protagoniste Carmen e Julia anche nella stagione autunnale di Canale 5, dove andrebbe a fare da traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 condotto come sempre da Barbara d'Urso.