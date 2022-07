La nuova soap Terra Amara sta riscuotendo molto successo tra i telespettatori di Canale 5. Già dalla prime puntate, la soap è stata piena di intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, ci rivelano che nuove problematiche arriveranno per Yilmaz e Züleyha. I due dovranno infatti fare i conti con la perfida Hünkar e con il suo malefico piano per far credere al figlio Demir di non essere sterile. La donna, infatti, avendo il sospetto che Demir non possa avere figli, cercherà di far credere all'uomo che il figlio che porta in grembo Züleyha è il suo.

Nel frattempo, Yilmaz escogiterà un modo per evadere dal carcere e si recherà nella tenuta Yaman. Purtroppo per lui, non riuscirà a ritrovare la sua amata e il suo piano andrà in fumo.

Spoiler Terra Amara, trame Turche: Yilmaz minaccia Hünkar

Le anticipazioni provenienti direttamente dalla Turchia, ci rivelano che Yilmaz riuscirà a scappare dal carcere. L'uomo si farà accoltellare nel basso ventre nel bel mezzo di una protesta dei detenuti. A causa della ferita, il prigioniero sarà trasportato in ospedale e ci resterà per alcuni giorni. Facendo finta di dover andare in bagno, Yilmaz riuscirà a fuggire da una finestra. L'uomo, seppur non in ottime condizioni di salute, riuscirà a raggiungere la casa di Hünkar.

La donna verrà minacciata con un coltello da Yilmaz, che vorrà sapere dove la donna tiene nascosta la sua amata Züleyha. Proprio nel momento in cui starà per arrivate la confessione però, L'uomo verrà colpito alla testa da Gaffur. Purtroppo, Yilmaz sarà nuovamente tratto in arresto. Il suo gesto non sarà servito a nulla, visto che non è neanche riuscito a vedere e a capire dove si trova la sua donna.

Anticipazioni Terra Amara, puntate Turchia: Demir picchia Yilmaz

Quando Demir verrà a sapere che Yilmaz si è recato alla tenuta, andrà in prigione e lo picchierà violentemente. L'uomo si spingerà oltre, puntando una pistola alla testa a Yilmaz e starà quasi per sparargli. Solo l'intervento di Cengaver eviterà al detenuto di fare una tragica fine.

Una volta tornato a casa, Demir confesserà alla madre di aver scoperto che Züleyha non è la sorella di Yilmaz, ma che i due sono amanti. Hünkar, che era al corrente della cosa già da parecchio tempo, fingerà in realtà di essere sorpresa e di non sapere nulla. La donna si spingerà oltre e chiederà al figlio se sospetta che il bambino che Züleyha porta in grembo non sia il suo. Demir, però, respingerà l'idea che il bambino non sia il suo. Nel frattempo, Yilmaz farà ritorno in cella. Purtroppo per l'uomo, al suo ritorno incontrerà una vecchia conoscenza a lui per nulla gradita.