Cosa succede nelle ultime puntate di Un altro domani in onda su Canale 5? Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera spagnola che vede protagoniste Carmen e Julia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Carmen, ad esempio, si ritroverà a dover fuggire via per sempre dalla Guinea dopo l'accusa di omicidio mentre Julia si preparerà a vivere le tanto attese nozze, che si trasformeranno in un vero incubo.

E, proprio sul finale della serie, ci sarà un "incontro" del tutto inaspettato tra Carmen e la sua piccola nipote.

Victor viene ucciso da Carmen: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

Nel dettaglio le anticipazioni legate alle ultime puntate di Un altro domani rivelano che Carmen scoprirà la verità sulla morte di sua mamma.

Consapevole del fatto che sia Patricia la vera artefice di quello che è accaduto, Carmen non si farà problemi a fare irruzione in casa sua, pronta ad ammazzarla.

Victor, però, farà da scudo alla donna e la salverà così dal colpo di pistola sparato da Carmen, morendo subito. A quel punto la situazione si metterà malissimo per la donna, che si ritroverà costretta a scappare via in quanto identificata come l'assassina di Victor.

Nel finale di Un altro domani arriva l'incontro tra Carmen e Julia

Intanto Julia si preparerà a vivere il tanto atteso giorno del matrimonio con Leo. Le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che, nel momento in cui bisognerà pronunciare il fatidico sì sull'altare, Leo farà un passo indietro e ammetterà di non volerla più sposare, scappando via dalla chiesa.

Dopo l'esito negativo del matrimonio, ci sarà un "incontro" tra Carmen e la nipote. Una sorta di allucinazione permetterà a Julia di rivedere sua nonna e potersi confrontare con lei.

Julia ammetterà di essere delusa, dato che ha cercato di seguire il suo cuore ed è stata lasciata sull'altare. La nonna, però, la porterà ad aprire gli occhi, facendole presente che il vero amore non è Leo, bensì Tirso.

Bene gli ascolti di Un altro domani su Canale 5, ma cresce Don Matteo

In attesa di vedere anche in Italia il finale della soap opera Un altro domani, su Canale 5 prosegue la messa in onda quotidiana dei vari episodi.

La soap, in queste settimane di programmazione nella fascia oraria occupata tradizionalmente da Uomini e donne di Maria De Filippi, ha registrato una media di circa il 18% di share, anche se nelle ultime puntate è stata più volte tallonata dagli ascolti di Don Matteo in onda su Rai 1.

La serie con Terence Hill, trasmessa in replica nella stessa fascia pomeridiana di Un altro domani, ha registrato un incremento dal punto di vista dell'auditel, arrivando a toccare il 16% di share.