Cambio programmazione nel daytime di Canale 5. Terra Amara, dal 1° agosto, anticiperà ulteriormente la messa in onda e verrà trasmesso subito il doppio appuntamento con Beautiful. La soap americana, infatti, andrà a sostituire Una Vita, visto che per il mese di agosto si prenderà una pausa.

Il palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5 per il mese di agosto

Mediaset ha deciso di stravolgere la fascia del daytime di Canale 5 per il mese di agosto. Infatti alcune messe in onda verranno proprio sospese, mentre altre subiranno semplicemente delle modifiche.

In primis Una Vita si prenderà una pausa, complice anche il fatto che la soap, ormai, sta arrivando alle battute finali, quindi l'azienda di Cologno Monzese preferirebbe riservare la messa in onda delle ultime puntate in un periodo meno vacanziero del mese di agosto.

A questo punto come verrà ricollocata la fascia del daytime? Una Vita verrà sostituita in parte da Beautiful, infatti dal 1° agosto andranno in onda due episodi, dalle 13:40 alle 14:35. Successivamente sarà il turno di Terra Amara. La serie, già da lunedì 25 luglio, cambia collocazione, iniziando la messa in onda alle 14:45, ma dal 1° agosto anticiperà ulteriormente e andrà in onda subito dopo Beautiful, a partire dalle 14:35 e fino alle 15:35 (l'episodio, pubblicità esclusa, durerà circa 40 minuti).

A seguire sarà il turno di Un altro domani, che andrà in onda dalle 15:35 alle 16:35.

Le anticipazioni dal 1° al 5 agosto

Che cosa succederà negli episodi di Terra Amara in onda dal 1° al 5 agosto su Canale 5? Dopo vent'anni trascorsi in prigione, Fekeli rimetterà piede ad Adana e il suo unico obiettivo sarà quello di regolare i conti con il passato, per questo motivo si metterà subito in contatto con Salih.

Intanto tutti crederanno che Yilmaz sia morto, invece il ragazzo è vivo e vegeto, grazie anche alle cure di Nazire. Demir, nel mentre, vorrà il corpo del ragazzo, per questo motivo ordinerà ai suoi uomini di andare a cercarlo in tutti i villaggi.

Quando i lavoratori, però, si rifiuteranno di consegnare Yilmaz a Demir, quest'ultimo andrà fuori di testa e farà incendiare tutte le baracche.

Il gesto avverrà sotto lo stupore di Çengaver, che farà fatica a riconoscere il suo amico.

Alla tenuta degli Yaman arriverà Veli, il fratellastro di Züleyha, che però si spaccerà per suo cugino. Ovviamente sarà lì per minacciare la sorellastra: se non gli consegnerà tutti i gioielli, racconterà tutta la verità a Demir.

Yilmaz, nel mentre, metterà in atto un piano per vendicarsi di Demir. Svuoterà il serbatoio della sua macchina per un semplice motivo: quando quest'ultima si fermerà, lui tenderà un agguato a Demir.