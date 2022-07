Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 1° agosto ci saranno importanti novità per la famiglia Giordano. In particolar modo, Raffaele tenterà di riconquistare sua moglie Ornella, organizzando una cena per lei. Nel frattempo, Giulia terrà a distanza mastro Peppe, mentre Micaela vorrà tornare in vacanza con Niko.

Un posto al sole, trama 1° agosto: Raffaele vuole recuperare il rapporto con Ornella

Il matrimonio fra Raffaele e Ornella è in bilico.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, infatti, la dottoressa Bruni è rimasta delusa dal comportamento di suo marito. A tal proposito, nei recenti episodi della soap partenopea, il portiere di Palazzo Palladini aveva trovato il coraggio di confidare la verità sul ricatto e sulle minacce dei camorristi, soltanto a Elvira e, pertanto, la signora Giordano aveva sospettato che fra il suo consorte e la mamma di Samuel ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda in televisione nella serata del 1° agosto, Raffaele tenterà il tutto per tutto, per riconquistare sua moglie e salvare il suo matrimonio.

Un posto al sole, puntata 1° agosto: Raffaele organizza una cena speciale per Ornella

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata del 1° agosto, rivelano che Raffaele organizzerà una cena speciale per Ornella. Al momento, però, non è ancora chiaro se sarà Giordano a cimentarsi ai fornelli, viste le sue abilità e doti come chef, o se il portiere di Palazzo Palladini prenoterà un tavolo in un ristorante di Napoli per lui e sua moglie.

L’unica cosa certa, attualmente, è che l’impresa sarà ardua e il marito della dottoressa Bruni avrà non poche difficoltà a salvare il suo matrimonio.

Un posto al sole, episodio 1° agosto: Micaela vuole tornare a Maratea con Niko

Nel frattempo, durante la puntata 6001 ci saranno importanti novità e colpi di scena anche per altri personaggi della soap partenopea.

Micaela, infatti, reduce da una vacanza in famiglia con Niko e le sue sorelle, ripenserà ai momenti trascorsi al mare con il suo ex fidanzato. Nell’episodio del 1° agosto, la gemella Cirillo farà una proposta a Niko, chiedendogli di tornare a Maratea insieme. Al momento, non è chiaro cosa risponderà l'avvocato alla sua ex. Giulia, invece, riceverà attenzioni da mastro Peppe, che tenterà di essere gentile con lei. Purtroppo, però, le anticipazioni rivelano che l’ex signora Poggi non vorrà accorciare le distanze con il suo spasimante.